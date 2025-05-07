دراسة جديدة تكشف: النساء أكثر انجذابا للرجال الصلع

كشفت دراسة جديدة أن النساء يعتبرن أن الرجال الصلع هم أكثر جاذبية مقارنة بالرجال ذوي الشعر الكثيف.



وفي الدراسة، سأل الخبراء ألفي امرأة عن السمات التي يجدنها الأكثر جاذبية في الرجال، حيث وجد الفريق أن البنية العضلية كانت من أكثر الصفات المرغوبة والرأس الأصلع في المرتبة الثانية.



وأوضحت المتحدثة باسم منظمة "إليليسيت إنكونترز" جيسيكا ليوني، أن الجاذبية "تعتمد على الشخص"، وأضافت أن الرجال الصلع هم من بين الأكثر جاذبية.



ويُعتقد أيضًا أن الرجال الصلع هم أكثر نضجًا اجتماعيًا وذكاءً وتعليمًا وصدقًا مقارنةً بالرجال ذوي الشعر الكثيف.