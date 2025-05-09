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نقل 163 قطعة جديدة من مجموعة "الملك الذهبي" للمتحف المصري الكبير... إليكم التفاصيل
منوعات
2025-05-09 | 09:26
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نقل 163 قطعة جديدة من مجموعة "الملك الذهبي" للمتحف المصري الكبير... إليكم التفاصيل
قالت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الجمعة إنها نقلت 163 قطعة من مجموعة الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة تمهيدا لافتتاحه صيف هذا العام.
وتعتزم مصر افتتاح المتحف الجديد في الثالث من تموز ليكون أكبر متحف بالعالم يضم آثار الحضارة المصرية القديمة، مع تخصيص قاعة عرض لمقتنيات مقبرة الملك الشاب التي اكتشفت بوادي الملوك في البر الغربي بمدينة الأقصر في 1922.
وذكرت الوزارة في بيان أن القطع المنقولة شملت "كرسي الاحتفالات الشهير الخاص بالملك توت عنخ آمون، والذي عثر عليه بالممر المؤدي إلى المقبرة، إضافة إلى المقصورة الخشبية المذهبة الخاصة بالأواني الكانوبية، ومجموعة من الحلي والمجوهرات والقلادات المصنوعة من الذهب والعقيق".
وقالت الوزارة إن كرسي الاحتفالات "من أروع نماذج الفن في الدولة الحديثة، إذ يتميز بتطعيمه بالعاج والأبنوس والفيانس والذهب، ويظهر في وسط ظهره قرص الشمس تعلوه الإلهة نخبت وهي تبسط جناحيها، بينما مسند القدمين مزين بزخارف ورقائق ذهبية مرسوم عليها أعداء مصر التسعة".
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات نقل باقي القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون ستتواصل تباعا خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني ليتم عرضها كاملة للجمهور لأول مرة.
ويبلغ عدد المقتنيات التي اكتشفها عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر داخل مقبرة "الملك الذهبي" نحو 5 آلاف قطعة، وفق ما نقلت "رويترز".
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