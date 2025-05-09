لهذا السبب... لا تهملوا تنظيف السجاد في منازلكم!

حذّر الخبراء من أن السجاد قد يحتوي على عدد كبير من البكتيريا، وذلك بسبب تركيبة قماشه المسامية التي تحتفظ بالأوساخ والغبار.



وأوصى الخبراء بتنظيف السجاد والموكيت بالمكنسة الكهربائية بانتظام، بالإضافة إلى استخدام الفرشاة اليدوية لإزالة الأوساخ المتراكمة بعمق.



ونصح الخبراء بإخراج السجاد ونفضه قبل تنظيفه بالمكنسة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيف الأرضية التي يوضع عليها.



وأضاف الخبراء: "لتنظيف البقع الصعبة الموجودة على السجاد، يُنصح باستخدام مواد التنظيف، مثل الخل الأبيض أو منظف السجاد للبقع الصعبة".