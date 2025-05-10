"الدين أخلاق ورحمة لا تجهيل وتخوين"... يعقوبيان: "مرحبا دولة" هو نافذة صادقة تعكس صوت المواطن

برنامج "#مرحبا_دولة" هو نافذة صادقة تعكس صوت المواطن، وتفتح حواراً مع واقعه، دون تجميل أو تزوير!
وما حملات الشجب من بعض #رجال_الدين والمطاوعة الجدد إلّا دليل واضح على أنّ البرنامج المذكور قد مس بامتيازاتهم!
الدين أخلاق ورحمة، لا تجهيل وتخوين، وبعض #رجال_الدين هم أوّل من يحتاج… pic.twitter.com/9MeSRfZVkZ
— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) May 10, 2025
برنامج "#مرحبا_دولة" هو نافذة صادقة تعكس صوت المواطن، وتفتح حواراً مع واقعه، دون تجميل أو تزوير!
وما حملات الشجب من بعض #رجال_الدين والمطاوعة الجدد إلّا دليل واضح على أنّ البرنامج المذكور قد مس بامتيازاتهم!
الدين أخلاق ورحمة، لا تجهيل وتخوين، وبعض #رجال_الدين هم أوّل من يحتاج… pic.twitter.com/9MeSRfZVkZ