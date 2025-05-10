"الدين أخلاق ورحمة لا تجهيل وتخوين"... يعقوبيان: "مرحبا دولة" هو نافذة صادقة تعكس صوت المواطن

كتبت النائب بولا يعقوبيان في حسابها عبر منصة إكس: "برنامج "مرحبا دولة" هو نافذة صادقة تعكس صوت المواطن، وتفتح حواراً مع واقعه، دون تجميل أو تزوير!".



وتابعت: "وما حملات الشجب من بعض رجال الدين والمطاوعة الجدد إلّا دليل واضح على أنّ البرنامج المذكور قد مس بامتيازاتهم!".



ورأت بولا يعقوبيان أن "الدين أخلاق ورحمة، لا تجهيل وتخوين، وبعض رجال الدين هم أوّل من يحتاج إلى الموعظة!".



وأضافت: "راجعوا أنفسكم واسلكوا طريق الأنبياء، لا طريق السلطان."



وختمت بولا يعقوبيان: "لا للعودة إلى زمن محاكم التفتيش!".