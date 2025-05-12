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بعد أكثر من قرن... عرض جثمان القديسة تيريزا الأفيلاوية للعلن في إسبانيا (صور)

منوعات
2025-05-12 | 12:22
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بعد أكثر من قرن... عرض جثمان القديسة تيريزا الأفيلاوية للعلن في إسبانيا (صور)
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بعد أكثر من قرن... عرض جثمان القديسة تيريزا الأفيلاوية للعلن في إسبانيا (صور)

للمرة الأولى منذ عام 1914، تم عرض جثمان القديسة تيريزا الأفيلاوية، المعروفة أيضًا باسم القديسة تيريزا ليسوع، أمام الجمهور، وذلك في كنيسة سيدة جبل الكرمل في ألبا دي تورميس، بمدينة سالامانكا الإسبانية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتوفيت القديسة تيريزا قبل نحو 440 عامًا، وتحديدًا عام 1582، وتم إخراج جثمانها في شهر آب الماضي من كنيسة في إسبانيا. وقد فوجئ الخبراء بمدى حفظ الجثمان بشكل مذهل، رغم مرور قرون على وفاتها.

وأظهرت الصور المنشورة رفات القديسة داخل تابوت فضي مغلف بالرخام، فيما لا يزال وجهها واضح المعالم، وأطرافها بحالة وُصفت بأنها "غير معرضة للفساد".

وتوافد حشد كبير من المؤمنين لمشاهدة جثمان القديسة، التي يُنظر إليها باعتبارها احدى "معجزات الله" بسبب حالة الجسد الفريدة. وعند فتح التابوت العام الماضي، استطاع الخبراء من خلال الفحص الطبي التعرف على بعض الأمراض التي عانت منها القديسة تيريزا خلال حياتها.

وتمت عملية استخراج الجثمان في 28 آب على يد ماركو كييزا، المكلّف العام في رهبنة القديسة، وذلك في أبرشية أفيلا.

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