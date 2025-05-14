مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)

في حادثة مروّعة هزّت مواقع التواصل، قُتلت المؤثرة المكسيكية فاليريا ماركيز البالغة من العمر 23 عاما، بالرصاص أثناء بث مباشر كانت تُجريه عبر منصة "تيك توك"، داخل صالون التجميل الذي تعمل فيه بمدينة زابوبان بولاية خاليسكو.

وأعلنت النيابة العامة في خاليسكو، مساء الثلاثاء، أن التحقيقات تُجرى وفق بروتوكولات جرائم قتل الإناث، وغالبًا ما تترافق مع عنف مُهين أو اعتداءات جنسية أو علاقات سابقة مع الجاني، أو يتم فيها ترك الجثة في أماكن عامة، بحسب السلطات المكسيكية.

ووفق البيان الرسمي، دخل رجل مجهول إلى الصالون وأطلق النار على ماركيز، دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن هوية المشتبه به.

وقبل لحظات من الجريمة، ظهرت ماركيز في البث المباشر جالسةً على طاولة وهي تحمل دمية، وقالت بصوت منخفض: "إنهم قادمون"، ليرد صوت في الخلفية قائلاً: "هيه، فالي؟"، فأجابت: "نعم"، قبل أن تقوم بكتم الصوت في البث.

وبعد ثوانٍ، سُمعت طلقات نارية وتوقّف البث، فيما ظهر شخص يلتقط هاتفها، وظهرت ملامحه للحظات وجيزة قبل إنهاء الفيديو.

وكانت ماركيز قد ذكرت في وقت سابق من البث أن شخصًا غريبًا حضر إلى الصالون عندما لم تكن متواجدة، وأراد تسليمها هدية باهظة الثمن، ما أثار قلقها، وأكدت أنها لا تنوي الانتظار لعودة هذا الشخص.

وتُعد فاليريا ماركيز واحدة من المؤثرات الشابات المعروفات في المكسيك، حيث كانت تحظى بمتابعة تقارب 200 ألف متابع عبر منصات تيك توك وإنستغرام، واشتهرت بمحتواها المتعلق بالجمال والمكياج.