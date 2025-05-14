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مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)

منوعات
2025-05-14 | 12:49
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مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)
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مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)

في حادثة مروّعة هزّت مواقع التواصل، قُتلت المؤثرة المكسيكية فاليريا ماركيز البالغة من العمر 23 عاما، بالرصاص أثناء بث مباشر كانت تُجريه عبر منصة "تيك توك"، داخل صالون التجميل الذي تعمل فيه بمدينة زابوبان بولاية خاليسكو.

وأعلنت النيابة العامة في خاليسكو، مساء الثلاثاء، أن التحقيقات تُجرى وفق بروتوكولات جرائم قتل الإناث، وغالبًا ما تترافق مع عنف مُهين أو اعتداءات جنسية أو علاقات سابقة مع الجاني، أو يتم فيها ترك الجثة في أماكن عامة، بحسب السلطات المكسيكية.

ووفق البيان الرسمي، دخل رجل مجهول إلى الصالون وأطلق النار على ماركيز، دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن هوية المشتبه به.

وقبل لحظات من الجريمة، ظهرت ماركيز في البث المباشر جالسةً على طاولة وهي تحمل دمية، وقالت بصوت منخفض: "إنهم قادمون"، ليرد صوت في الخلفية قائلاً: "هيه، فالي؟"، فأجابت: "نعم"، قبل أن تقوم بكتم الصوت في البث.

وبعد ثوانٍ، سُمعت طلقات نارية وتوقّف البث، فيما ظهر شخص يلتقط هاتفها، وظهرت ملامحه للحظات وجيزة قبل إنهاء الفيديو.

وكانت ماركيز قد ذكرت في وقت سابق من البث أن شخصًا غريبًا حضر إلى الصالون عندما لم تكن متواجدة، وأراد تسليمها هدية باهظة الثمن، ما أثار قلقها، وأكدت أنها لا تنوي الانتظار لعودة هذا الشخص.

وتُعد فاليريا ماركيز واحدة من المؤثرات الشابات المعروفات في المكسيك، حيث كانت تحظى بمتابعة تقارب 200 ألف متابع عبر منصات تيك توك وإنستغرام، واشتهرت بمحتواها المتعلق بالجمال والمكياج.

@dailymail Replying to @Shaun Owies A Mexican beauty influencer was brutally murdered yesterday while live streaming to her followers after a motorbike-riding gunman opened fire on her salon. Footage shows the horrific moment 23-year-old TikToker and aesthetician Valeria Marquez was shot multiple times while broadcasting live from inside her beauty salon, Blossom the Beauty Lounge in Mexico. Initial reports say that a gunman entered her salon and shot her once in the chest and twice in the head before fleeing on a motorbike. Paramedics rushed to the bloody scene, but Valeria was pronounced dead immediately. Police are currently investigating Valeria's murder and have cordoned off the salon, while a manhunt is underway. Read more at DailyMail.com #tiktok #influencer #mexico #rip #shot #shock #live #stream ♬ News Report Political Tensions Rise over Seas Technology - Viral Sound Empire

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