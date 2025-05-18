"الدكتورة يومي" تفاجئ جمهورها بإعلان زواجها... من هو العريس؟ (فيديو)

فاجأت المؤثرة اللبنانية يمنى الخوري، المعروفة بلقب "الدكتورة يومي"، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان عقد قرانها من خلال مقطع فيديو أثار جدلاً واسعًا في العالم العربي.

وظهرت يومي في الفيديو جالسة إلى جانب شيخ يتلو الفاتحة في ما يبدو أنه مراسم عقد قران وفق الشريعة الإسلامية، وعلّقت على المقطع بكلمة واحدة أثارت التساؤلات: "متزوجة... ج و ي"، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الخبر، متسائلين عن هوية العريس، خصوصاً أن يومي تُعرف بمحتواها المثير للجدل وإطلالاتها الجريئة على منصات التواصل.