مومياوتان غريبتان في البيرو... اكتشاف مذهل "يثبت أنها عينات حقيقية"

بعد التحقيقات الكثيفة حول "مومياوتين غريبتين" في البيرو، كشف الخبراء عن نتائج جديدة تُثبت أن العينات "حقيقيةٌ بنسبة 100%".



وفي التفاصيل، استغرق البحث في أصول المومياوتين سنوات عدة وسط ادعاءات أنها مجرد دمى مصنوعة من عظام حيوانات.



وأصدر الفريق تحليلًا جديدًا شرح فيه عن كيفية وفاة المومياوتين، "ماريا ومونتسيرات"، قبل أكثر من 1200 سنة.



وكشفت فحوصات ماريا عن جرحٍ عميق وعلامات كدمة في أسفل الحوض، بالإضافة إلى جروحٍ عدة تمزقية تُشبه آثار المخالب.



وأشارت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب لمونتسيرات إلى احتمال وفاتها نتيجة جرح في الصدر، وتحديدًا بين الضلعين الخامس والسادس.



وشرح الدكتور خوسيه زالسي أن الأدلة أشارت بوضوح إلى أن المومياوتين أصليتين وحقيقيتين بنسبة 100%.