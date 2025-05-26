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نهر وكرة وتمساح... ما حصل مع إبن الـ 13 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

منوعات
2025-05-26 | 15:08
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نهر وكرة وتمساح... ما حصل مع إبن الـ 13 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
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نهر وكرة وتمساح... ما حصل مع إبن الـ 13 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

قُتل فتى يبلغ من العمر 13 عامًا على يد تمساح ضخم أمام أعين أصدقائه المذعورين، أثناء محاولته استرجاع كرة القدم التي سقطت في نهر قرب قريته في إقليم غامبي بإندونيسيا.

وفي التفاصيل، كان الطفل محمد شهبترا ألمندا يلعب مع أصدقائه في حقل مجاور للقرية يوم السبت، حين ركض باتجاه النهر لاسترجاع الكرة.

وما إن انحنى لالتقاطها، حتى انقضّ عليه تمساح ضخم يبلغ طوله نحو 4 أمتار (13 قدمًا) وسحبه إلى داخل المياه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "طلب من صديقه أن يرمي الكرة في الماء، وبعد أن فعل، قفز محمد خلفها، لكنه لم يظهر مجددًا... بعد لحظات، رآه الشهود بين فكي التمساح."

ووثّقت لقطات مصورة صراخ سكان القرية لحظة رؤيتهم الطفل يُسحب تحت المياه على يد التمساح.

وسارع السكان بإبلاغ السلطات، التي حضرت إلى المكان وعثرت على التمساح لا يزال ممسكًا بالجثة قبل أن يختفي تحت سطح الماء مجددًا.

وبعد عمليات بحث دامت ساعات، عثرت فرق الإنقاذ على جثة الفتى طافية على وجهها في النهر حوالي الساعة 9:05 مساءً بالتوقيت المحلي.
 

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وتمساح...

مأساوي

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