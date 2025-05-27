رغم حبها لمذاقه... مشروب شائع يعرّض القطط لخطر متزايد من المضاعفات الصحية

كشفت الخبيرة في كلية علوم الحيوان والطب البيطري في جامعة أديلايد، جوليا هينينغ، أنه لا يجب أبدًا إطعام القطط وعاء من الحليب.



وفي التفاصيل، أوضحت هينينغ أن غالبية القطط تعاني في الواقع من حساسية اللاكتوز حيث تتوقف عن إنتاج إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم اللاكتوز، في عمر يتراوح بين 6 إلى 12 أسبوعًا.



وبحال قُدِّم لها حليب البقر الذي يحتوي على مستويات عالية من اللاكتوز فقد تعاني القطط من أعراض مزعجة، بما في ذلك الانتفاخ، آلام البطن، القيء والإسهال.



وأشارت هينينغ إلى أن القطط التي تشرب الحليب أو منتجات الألبان بانتظام معرضة لخطر متزايد من المضاعفات الصحية وقد يصبح الأمر مميتًا، إذ يمكن أن يؤدي الإسهال المزمن إلى الجفاف وسوء التغذية.