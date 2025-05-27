نجل هايدي كلوم يلفت الأنظار على السجادة الحمراء في ظهور نادر له (صور)

لفت هنري، نجل عارضة الأزياء الشهيرة هايدي كلوم، الأنظار بعد ظهوره النادر برفقة والدته يوم الأحد الماضي خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية لعام 2025.



وأطلت كلوم على السجادة الحمراء بفستان من دون أكمام مستوحى من السترة الرسمية، مع فتحة رقبة واسعة ووسادات كتف بارزة، بالإضافة إلى حذاء من الجلد باللون الأسود.



ومن جهته، ارتدى هنري قميصاً بأزرار وبدلة كلاسيكية بالإضافة إلى حذاء رسمي لامع باللون الأسود، وأسدل شعره بشكل أنيق.







