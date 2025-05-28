ظنّت أن أعراضها عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار امرأة أربعينية!

عانت ريبيكا لونا من أعراض ظنت أنها عادية ليتضح فيما بعد أنها إشارة لمرض الزهايمر المبكر.



وفي التفاصيل، كانت لونا تفقد وعيها أحيانًا أثناء حديثها مع صديقاتها وعندما تستعيد وعيها، لا تدري ما قالته أو فعلته.



وبدأت أعراض لونا قبل عامين حيث بدأت بزيارة الأطباء النفسيين بسبب "اضطرابات" الذاكرة.



واكتشفت لونا الحقيقة بعد أن أجرى لها طبيب الأعصاب اختبارًا إدراكيًا لمدة ساعتين وفشلت فيه، وخضعت لفحوصات مفصلة.



ولم تتقبل لونا أن هذا المرض التنكسي العصبي سيحرمها من الوقت الذي تقضيه مع أطفالها، وشرحت لهم أنه بالنظر إلى تشخيص حالتها، من المرجح أن تفقد ذاكرتها خلال بضع سنوات.



وكانت قد لاحظت لونا عددًا متزايدًا من الأعراض المزعجة على مدار عامين تقريبًا، حيث لم تستطع تذكر القيام بالمهام اليومية الأساسية.



ويؤثر الزهايمر المبكر على مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بهذا النوع من الخرف الذي يسلب الذاكرة، والناجم عن انكماش أنسجة الدماغ.



وأنشأت لونا حسابًا عبر منصة تيك توك تُحدّث فيه متابعيها عن أعراضها وحياتها اليومية ونصائحها للعناية بالنفس.