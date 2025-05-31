استيقظ وغادر خيمته فكان الأسد بانتظاره... هذا ما حدث لسائح في منتج فاخر

أعلنت الشرطة في ناميبيا عن مقتل سائح يبلغ 59 عاما من قبل أسد في منتجع فاخر لرحلات السفاري مُقام في خيام بمنطقة نائية في شمال غرب البلاد.

وأشارت الشرطة إلى أن الضحية كان يُخيّم مع سائحين آخرين في المنتجع عندما وقع الحادث في الصباح الباكر.

وقال الناطق باسم وزارة البيئة نديشيباندا هامونييلا لوكالة "إنفورمانت" الإعلامية المحلية إن السائح تعرض للهجوم من الأسد عندما غادر خيمته لقضاء حاجته.

وتمكن مُخيّمون آخرون من إبعاد الأسد، لكن الرجل كان قد فارق الحياة.

وقال الناطق باسم الشرطة إليفاس كوينغا إن الشرطة "تتواجد في مكان الحادث، وسيتم إجراء تحقيق شامل".

تعيش هذه الأسود في المناطق النائية في شمال غرب ناميبيا، حيث تلتقي الجبال والكثبان الرملية.

وفي عام 2023، قُدّر عدد هذه الحيوانات بحوالى 60 أسدا بالغا وأكثر من اثني عشر شبلا. لكن أعدادها انخفضت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض أعداد الفرائس جراء الجفاف والصراعات مع البشر.

وكالة فرانس برس