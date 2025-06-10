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"اكتشاف قد يعيد كتابة التاريخ"... العثور على مدينة مخفية ثانية تحت أهرامات الجيزة!
منوعات
2025-06-10 | 04:00
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"اكتشاف قد يعيد كتابة التاريخ"... العثور على مدينة مخفية ثانية تحت أهرامات الجيزة!
وجد علماء من إيطاليا مدينة مخفية ثانية تحت الأرض تثبت وجود مجتمع جوفي ضخم يربط أهرامات الجيزة على عمق 2000 قدم تحت سطح الأرض.
وأعلن الفريق اكتشاف أعمدة وهياكل أسفل هرم منقرع، أصغر الأهرامات الثلاثة الرئيسية في الجيزة، وذلك بعد أشهر من اكتشافاتهم الأولية أسفل هرم خفرع.
وصرح فيليبو بيوندي، خبير الرادار من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا والمؤلف المشارك في البحث، لصحيفة "
ديلي ميل
" أن بياناتهم تُظهر احتمالًا بنسبة 90 في المئة أن يشترك منقرع في نفس الأعمدة مع خفرع.
وتوصل الفريق إلى هذا الاحتمال "من خلال التحليل الموضوعي لبيانات التصوير المقطعي، والتي تشير بقوة إلى أن الهياكل التي حددناها تحت خفرع موجودة أيضًا تحت منقرع".
وقال بيوندي إن "اكتشافات كهذه في عهد منقرع تحفزنا على إعادة النظر في فهمنا للتاريخ المصري القديم وماضي البشرية، وتفتح آفاقًا جديدة حول أصولنا وقدراتنا".
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