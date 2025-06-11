قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!

على الرغم من إعلان الأطباء وفاة أنتوني توماس ونقله إلى المستشفى لأخذ أحد أعضائه، إلا أنه بدأ بالبكاء داخل غرفة العمليات حيث صدم الأطباء بأنه لا يزال على قيد الحياة.



وفي التفاصيل، أوقف الأطباء العملية الجراحية بعد جدال مع الفريق المسؤول عن الحصول على أعضاء توماس، والذي رغب في الاستمرار على أي حال.



وأدت قضية توماس إلى فتح تحقيق فيدرالي استمر لسنوات في منظمة كنتاكي غير الربحية للتبرع بالأعضاء، حيث سعى فريقها جاهدًا للعثور على جراح مستعد لأخذ أعضاء رجل حي عندما تراجع الجراح الأول.



وتناول تحقيق أجرته إدارة الموارد والخدمات الصحية الفيدرالية حوالي 350 حالة تتعلق بجمعيات كنتاكي للتبرع بالأعضاء، حيث أُلغيت خطط استرجاع الأعضاء في نهاية المطاف بسبب استيقاظ المرضى المُعلن عن وفاتهم.



ويُذكر أن توماس كان قد نُقل فورًا إلى المستشفى بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات عام 2024 وكان فاقدًا للوعي في المستشفى.



وبعد يومين على موافقة عائلة توماس على التبرع بأعضائه، أجرى مسؤولو كودا فحصًا لأعضاء الرجل وحددوا الجراحين والمستفيدين.



وتبين من خلال سجلات المرضى، أنه تم تخدير توماس لمنع قيامه بالمزيد من الحركة.