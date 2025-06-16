صورة تورّط سائحًا... جلس على كرسي فنيّ في متحف ثم حلّت الكارثة!

كسر سائح كرسيا مصنوعا من مئات حبيبات السواروفسكي معروضا في قصر تاريخي في فيرونا (شمال شرق إيطاليا) بعدما حاول الجلوس عليه لالتقاط صورة، ما أثار استياء إدارة المتحف الإيطالي التي أبلغت وكالة فرانس برس الاثنين أنها تقدّمت بشكوى.



نشر متحف "بالاتسو مافاي" لقطات من كاميرات المراقبة الخميس عبر مواقع التواصل تُظهر سائحا يجلس على كرسي لتلتقط له امرأة برفقته صورة، قبل أن ينكسر الكرسي بسبب وزنه.



ونشر المتحف في صفحته عبر انستغرام إنّه "كابوس كل متحف".



هذا العمل الفني المستوحى من كرسي القش الظاهر في لوحة فان غوخ الشهيرة "كرسي فنسنت مع غليونه" أنجزه الفنان نيكولا بولا وحصل عليه المتحف عام 2022.



وقد فرّ الزائران قبل أن يتمكن موظفو المتحف من توقيفهما، ولم يتم التعرف على هويّتيهما.



تقدّم المتحف بشكوى ضد مجهول، ورفض تحديد قيمة العمل، مشيرا إلى أنّ الحادثة وقعت قبل أقل من أربعة أسابيع، وأن العمل قد رُمّم مُذّاك.



وعُرض العمل الفني مجددا للزوار.



وعلّق الفنان نيكولا بولا، في مقابلة مع موقع "فان بيدج" الإيطالي "إنه تصرّف أحمق (...) لكنني أرى فيه أيضا جانبا فنّيا إيجابيا".



يقع قصر "بالاتسو مافاي" في مدينة روميو وجولييت، ويضم أعمالا فنية من العصور القديمة إلى يومنا هذا. وقد نشر لقطات كاميرات المراقبة بهدف "تعزيز التوعية" لدى العامّة بشأن احترام الأعمال المعروضة في المتاحف.