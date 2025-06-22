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العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
منوعات
2025-06-22 | 15:33
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العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض
حذرت العالمة بريمروز فريستون، أستاذة علم الأحياء الدقيقة السريرية في جامعة ليستر، من أخذ الهاتف إلى الحمام، لافتة الى أنه حتى ولو كان وسيلة للتسلية أثناء قضاء الحاجة، لكن هذه العادة الشائعة قد تجعل الجهاز ملاذًا للبكتيريا الخطرة.
وأوضحت فريستون أن البكتيريا البرازية يمكن أن تصل بسهولة إلى الهاتف داخل الحمام، ومن بينها:
إيشيريشيا كولاي (E. coli) التي قد تُسبب إسهالاً حادًا وتشنجات في المعدة
بكتيريا الزائفة (Pseudomonas) التي قد تُسبب التهابات في الدم والرئتين
ولفتت الى أن حتى بعد غسل اليدين جيدًا بالصابون، يمكن أن تعود هذه البكتيريا إلى اليدين عند لمس الهاتف مجددًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأوصت فريستون بعدم إدخال الهاتف إلى الحمام نهائيًا، وتنظيفه بانتظام باستخدام مناديل كحولية معقمة.
وأضافت أن عند سحب السيفون، ينتشر رذاذ غير مرئي يحتوي على قطرات دقيقة من البراز والبكتيريا، ويتناثر بعنف في الهواء.
وبحسب دراسة سابقة من جامعة كولورادو بولدر، فإن هذا الرذاذ، المعروف باسم "سحابة الحمام" (toilet plume)، يمكن أن يصل لمسافة 1.5 متر خلال 8 ثوانٍ.
وهذا يعني أن أي شيء يقع ضمن تلك المسافة، سواء الأرضية أو الجدار أو كتاب قريب، يمكن أن يتلوث.
كما أشارت الدراسات إلى أن هذه "السحابة" تنبعث حتى عند إغلاق غطاء المرحاض.
وحثت فريستون الناس على إبقاء هواتفهم بعيدًا عن المرحاض، ويفضّل خارج الحمام تمامًا.
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