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مشادة كلامية حادة بين مضيفة طيران وامرأة... السبب غريب وهذا مصير الأخيرة! (فيديو)
منوعات
2025-06-23 | 10:55
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مشادة كلامية حادة بين مضيفة طيران وامرأة... السبب غريب وهذا مصير الأخيرة! (فيديو)
طُردت امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا من إحدى الطائرات بعد شجار غريب مع طاقم الضيافة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أفاد طاقم طيران فيرجن أن أفراده تعاملوا مع امرأة زُعم أنها بدأت تتصرف بشكل غريب على متن رحلة متجهة إلى ملبورن من بيرث يوم الجمعة.
وأظهرت لقطات من الحادثة المرأة وهي تتشاجر مع المضيفة بينما كانت الطائرة لا تزال على المدرج حيث طُلب منها نزع حقيبة الخصر قبل الرحلة، لكنها رفضت مرارًا وتكرارًا.
وقالت المرأة في اللقطة المصوّرة: "أنت تطلبين مني خلع ملابسي على متن الطائرة!".
وفي هذا السياق، أجابتها المضيفة: "لا، لم أقل ذلك... كنتِ ترتدين حقيبة الخصر، في حالة الإخلاء، علينا التأكد من سلامتكِ وسلامة الجميع، لا بأس، ستتعامل الشرطة الفيدرالية الأسترالية معكِ".
وأفادت قناة "سفن نيوز" أن ضباط الشرطة الفيدرالية الأسترالية اقتادوا المرأة من الطائرة ووجهوا لها اتهامات وسيتم استدعاءها للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق.
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