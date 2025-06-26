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فوضة عارمة وإلغاء رحلات جوية في اليابان... بسبب دبّ!

منوعات
2025-06-26 | 14:28
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فوضة عارمة وإلغاء رحلات جوية في اليابان... بسبب دبّ!
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فوضة عارمة وإلغاء رحلات جوية في اليابان... بسبب دبّ!

تسبب ظهور دب أسود صباح الخميس على مدرج مطار ياماغاتا في شمال اليابان بإغلاق المطار مؤقتًا وإلغاء الرحلات، بينما استُدعي صيادون للإمساك به.

وتسببت هذه الحادثة في تأخير أربع رحلات جوية لمدة ناهزت الساعة، قبل أن يظهر الحيوان مجددا عند الظهر تقريبا، وهذه المرة "راكضا" على المدرج.

حاول موظفو المطار إبعاده بسيارة، ولكن مع استمرار تجول الدب في المطار، أُغلق المدرج مجددا.

وقال المسؤول في مطار ياماغاتا أكيرا ناغاي: "في ظل هذه الظروف، كان من المستحيل استقبال الطائرات". وأدى هذا الإغلاق الثاني إلى إلغاء 12 رحلة جوية.

وجرى إرسال صيادين لنصب فخ، بينما حاصرت الشرطة المطار لمنع الدب من الهرب.

وقد بلغت مواجهات البشر مع الدببة مستوى قياسيا في اليابان، حيث هوجم 219 شخصا وقُتل ستة أشخاص خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت نيسان 2024.

ويعتقد العلماء أن تغير المناخ الذي يؤثر على مصادر الغذاء ودورات السبات، بالإضافة إلى تناقص أعداد الدببة المرتبط بشيخوخة المجتمع، يدفع الدببة إلى التوغل بشكل متكرر في المناطق المأهولة بالسكان.

وكالة فرانس برس

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فوضة

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رحلات جوية

ركاب.

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