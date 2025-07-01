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تزامناً مع موجات الحرّ الشديدة... اليابان تشهد أكثر شهر حزيران حرارة على الإطلاق
منوعات
2025-07-01 | 09:33
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تزامناً مع موجات الحرّ الشديدة... اليابان تشهد أكثر شهر حزيران حرارة على الإطلاق
شهدت اليابان أكثر شهر حزيران حرارة على الإطلاق، تزامنا مع موجات حرارة شديدة نتيجة التغير المناخي في جميع أنحاء العالم.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن "متوسط درجة الحرارة الشهرية في اليابان خلال حزيران كان الأعلى لهذا الشهر منذ بدء الإحصاءات في العام 1898".
وأوضحت الوكالة أن استمرار وجود مرتفعات جوية قوية في المنطقة أدى إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة في حزيران بمقدار 2.34 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي.
كما أشارت إلى أن درجة حرارة مياه السواحل قرب اليابان كانت أعلى بمقدار 1.2 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي، مساوية لمستوى حزيران 2024، وهو الأعلى منذ بدء جمع البيانات في العام 1982.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا أصبح مألوفا لدى اليابانيين لشهر تموز جاء فيه "من المتوقع أن تستمر موجات الحرارة الشديدة هذا الشهر أيضا في جميع أنحاء البلاد".
وسجلت اليابان درجات الحرارة القياسية هذه في وقت تشهد أوروبا حاليا موجة حرّ خانقة، من فرنسا إلى اليونان.
المصدر: فرانس برس
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