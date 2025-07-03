يقدّم الكركند حياً للزبائن... مطعم كوري يثير موجة غضب عارمة: "قاسي جداً"

أثار مطعم كوري للمأكولات البحرية في سيدني بأستراليا، موجة غضب عارمة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقدم الكركند حيًا للزبائن.

وفي مقطع فيديو نُشر على تيك توك، ظهر أحد الزبائن وهو يقوم بتصوير اثنين من الزبائن الآخرين وهما يأكلان الكركند، حيث يبدو أنه يرتعش ويُحرّك أرجله.

وقال الشخص الذي صوّر المقطع: "يا إلهي، يأكلان الكركند حياً"، قبل أن يسألهما إن كان جيدًا، فأجاب أحد الزبائن: "إنه جيد، إنه جيد بالفعل".

وعبّر المتابعون عن صدمتهم من المقطع، حيث وصفه البعض بالـ"قاسي جداً"، وكتب أحد الأشخاص: "هذا خطأ فادح".

وصرّح متحدث باسم المطعم لموقع news.com.au أنه لضمان نضارة المأكولات البحرية، "يأخذون الكركند من الحوض عندما يطلبه الزبون ويقتلونه فورًا"، ولم يُوافق على مزاعم تقديم الكركند حيًا.

ويُظهر الكركند أحيانًا حركة بعد الموت بسبب نشاط الأعصاب والعضلات المتبقية لأن نظامه العصبي لا يتوقف عن العمل فوراً بعد موته.

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