في يومه العالمي... هكذا تطوّر الشوكولا عبر العصور: "كان يُخمّر ليُصبح مشروبًا كحوليًا"

يُحتفل بيوم الشوكولا العالمي سنويًا في 7 حزيران، تقديراُ لطعمه اللذيذ والمتعة التي يمنحها للأشخاص.

ويُخلّد هذا اليوم ذكرى دخول الشوكولا إلى أوروبا في القرن السادس عشر حيث أُقيم الاحتفال للمرة الأولى عام 2009 لتسليط الضوء على التراث الغني للشوكولا، والذي يعود إلى عصر الأزتك، حوالي عام 1400 قبل الميلاد.



ويُذكر أنه للشوكولا الذي يُستخرج من حبوب الكاكاو تاريخًا عريقًا يعود إلى مجتمعات أميركا الوسطى القديمة حيث كان لب ثمرة الكاكاو اللذيذ يُخمّر ليُصبح مشروبًا كحوليًا.



وتطور الشوكولا على مر القرون من مشروب مُرّ إلى نكهة حلوة ولذيذة نحبها اليوم، لتصبح عنصرًا أساسيًا في المطبخ والثقافة العالمية.



ويُحتفل اليوم عالميًا بالشوكولا بجميع أشكاله للتأكيد على أهميته التاريخية والثقافية، بالإضافة إلى البهجة التي التي يضفيها إلى حياتنا.