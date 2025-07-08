الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)

منوعات
2025-07-08 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن اكتشاف حطام سفينة يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام، قبالة سواحل محافظة أنطاليا، وعلى عمق نحو 150 قدماً تحت سطح البحر المتوسط.

ويُطلق على الموقع اسم "حطام السيراميك"، إذ عثر علماء الآثار البحريون على مئات القطع الفخارية القديمة في حالة جيدة من الحفظ، تشمل أطباقاً وأوعية تعود إلى "الحقبة الهلنستية" المتأخرة وبداية العصر الروماني، أي بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.

وأظهرت الصور التي نُشرت من موقع الغوص دهشة الباحثين أثناء استخراج القطع من قاع البحر، حيث احتفظت العديد منها بجزء كبير من شكلها الأصلي رغم وجود بعض التشققات.

وفي خطوة غير معتادة، شارك وزير الثقافة التركي محمد نوري إرسوي شخصياً في الغطسة الاستكشافية، حيث انضم إلى فريق العلماء لمعاينة هذا الاكتشاف الفريد الذي يُعد من أبرز إنجازات علم الآثار البحري في السنوات الأخيرة.

وبحسب الوزارة، يُسلّط هذا الاكتشاف الضوء على شبكات التجارة البحرية القديمة التي كانت تربط بين السواحل المتوسطية، ويمنح الباحثين فرصة ثمينة لفهم أنماط الحياة اليومية والتبادل التجاري في تلك العصور.

 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

تركيا

وزارة الثقافة والسياحة

اكتشاف

آثار

حطام

سفينة

فخار

قطع أثرية

تحت البحر.

LBCI التالي
بيسان اسماعيل تعلن انفصالها عن محمود ماهر: "الدنية قسمة ونصيب" (صورة)
"الفرح يكمن في التفاصيل الصغيرة"... دراسة فريدة من نوعها تذهل العلماء بنتائجها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-06-12

"رست فيه قبل 4300 عام"... علماء يزعمون اكتشاف موقع سفينة نوح وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-06-30

يعود تاريخها إلى 2500 عام... مدينة مصرية مفقودة تذهل علماء الآثار وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:34

لأول مرة منذ 2800 عام... الكشف عن ملامح كاهنة مصرية قديمة قيل إن صوتها كان يُهدّئ الآلهة (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-05

"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:00

البابا ليو يُشعل مواقع التواصل... هل وقّع فعلاً على بطاقة "بوكيمون"؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
13:55

المواقف المحرجة ترافق زيارة ماكرون الى بريطانيا... هكذا تناثرت الأمتعة من مركباته في ساحة قصر وندسور (فيديو)

LBCI
منوعات
13:21

"لديّ سلّة للهواتف"... أمل كلوني تكشف: لهذا السبب لا أسمح للزوار باستخدام هواتفهم في منزلي

LBCI
منوعات
13:00

في حادثة صادمة... محرك طائرة "يبتلع" رجلاُ في أحد أكثر مطارات إيطاليا ازدحاماً وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-17

نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

LBCI
خبر عاجل
14:12

برّاك للـLBCI: تمتلكون القيادة وما يجب أن يحدث هو أن يكون الجميع على استعداد للمخاطرة والمصارحة فلدينا "اقتصاد الأشباح" ونريد نتائج من القادة لذلك ليتوقف الجميع عن الجدال

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-24

بلومبرغ نيوز: الكويت في محادثات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-04

نتنياهو: إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية

LBCI
أخبار دولية
13:37

ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:32

نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
03:32

مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
رياضة
11:40

النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

LBCI
أخبار لبنان
02:21

براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس

LBCI
أمن وقضاء
08:51

روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
01:21

برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
05:12

قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More