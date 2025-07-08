في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن اكتشاف حطام سفينة يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام، قبالة سواحل محافظة أنطاليا، وعلى عمق نحو 150 قدماً تحت سطح البحر المتوسط.

ويُطلق على الموقع اسم "حطام السيراميك"، إذ عثر علماء الآثار البحريون على مئات القطع الفخارية القديمة في حالة جيدة من الحفظ، تشمل أطباقاً وأوعية تعود إلى "الحقبة الهلنستية" المتأخرة وبداية العصر الروماني، أي بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.

وأظهرت الصور التي نُشرت من موقع الغوص دهشة الباحثين أثناء استخراج القطع من قاع البحر، حيث احتفظت العديد منها بجزء كبير من شكلها الأصلي رغم وجود بعض التشققات.

وفي خطوة غير معتادة، شارك وزير الثقافة التركي محمد نوري إرسوي شخصياً في الغطسة الاستكشافية، حيث انضم إلى فريق العلماء لمعاينة هذا الاكتشاف الفريد الذي يُعد من أبرز إنجازات علم الآثار البحري في السنوات الأخيرة.

وبحسب الوزارة، يُسلّط هذا الاكتشاف الضوء على شبكات التجارة البحرية القديمة التي كانت تربط بين السواحل المتوسطية، ويمنح الباحثين فرصة ثمينة لفهم أنماط الحياة اليومية والتبادل التجاري في تلك العصور.