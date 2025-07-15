في اليابان... مسابقة عالمية لحلاّقي الذكور لإعادة جذب الزبائن

احتشد مئات المتفرجين المتحمسين يوم الاثنين الماضي في ملعب بطوكيو يُخصص عادةً لمباريات الملاكمة، لمشاهدة الدورة العالمية للحلّاقين.



وشارك 12 متسابقا من اليابان ودول أخرى في الدورة العالمية للحلاّقين، واستعرضوا خلالها مهاراتهم في قصّ الشعر على أنغام موسيقى الهيب هوب.



وليست هذه البطولة مجرّد مسابقة، بل هي محاولة لاستعادة ثقة الزبائن الذكور الذين بدأوا يبتعدون تدريجا عن الحلاقين ويفضلون صالونات تصفيف الشعر.



وتُشكّل الثقافة الشعبية اليابانية الحالية دافعا للرجال إلى اعتماد قَصّات الشعر الطويلة، فيما يشتهر الحلاّقون عادة بقَصّات الشعر القصيرة جدا أو المحلوقة أو الممشطة للخلف.



كذلك ساهم التلفزيون في جعل مصففي الشعر المتميزين أشبه برموز للموضة، مما ساهم في ازدهار عمل الصالونات على حساب الحلاقين التقليديين.



المصدر: فرانس برس