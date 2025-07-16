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"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)
منوعات
2025-07-16 | 12:25
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"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)
أثار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حالة من الجدل يوم الثلاثاء، بعدما ظهر خلال لقاء صحفي في البيت الأبيض وبدا على يده الخلفية ما يشبه طبقة مكياج تُغطي منطقة بارزة على الجلد.
وقد بدا أن المكياج يُخفي نتوءًا دائريًا على يده، الأمر الذي فسّره بعض المراقبين بأنه محاولة من فريقه لإخفاء شيء ما. ورغم أن الأطباء لم يفحصوه مباشرة، فقد استعرض عدد من الخبراء الطبيين تسجيلات الفيديو وقدّموا تحليلاتهم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
قال الدكتور بوباك بيروخيم، اختصاصي المسالك البولية وصحة الرجال في نيويورك: "من المرجح أن يكون هناك كدمة في يده وهم يحاولون إخفاءها. قد تكون نتيجة سحب دم، أو لدغة حشرة، أو حتى نتيجة اصطدامه بشيء ما".
وأشار إلى أن هذا النوع من النتوء بعد سحب الدم قد يكون مجرد رد فعل هيستاميني طفيف، يظهر كرد فعل موضعي على وخز الإبرة، ويزول خلال ساعات، لكنه قد يُسبّب كدمات أكثر وضوحاً لدى كبار السن بسبب هشاشة الأوعية الدموية.
من جهتها، علّقت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت قائلة: "الرئيس ترامب هو رجل الشعب، ويصافح يومياً من الأميركيين أكثر مما فعل أي رئيس في التاريخ. التزامه لا يتزعزع، وهو يثبت ذلك كل يوم."
لكن الطبيب نيل باتيل، اختصاصي الرعاية الأولية في كاليفورنيا، قال إن التفسير المرتبط بكثرة المصافحات "مبالغ فيه قليلاً"، وأضاف: "ترامب ظهر بمثل هذه العلامات من قبل، ومن خلال تجربتي مع المرضى، أضع هذا التفسير في أسفل قائمة الاحتمالات".
ويُذكر أن ترامب، الذي يبلغ من العمر 79 عاماً، ويُعد ثاني أكبر رئيس سناً في تاريخ الولايات المتحدة، ظهر مراراً بكدمات مماثلة على يده بشكل شبه شهري منذ بداية ولايته، وقد لاحظ المتابعون وجود مكياج على يده الشهر الماضي أيضًا.
وكان الدكتور ستيوارت فيشر، اختصاصي الأمراض الباطنية في نيويورك، قد أشار سابقًا إلى أن هشاشة الجلد تُعد مسألة أساسية في عمر ترامب، حيث يصبح الجلد أكثر عرضة للكدمات البنفسجية العميقة الناتجة عن أبسط الاحتكاكات أو الفحوصات الطبية.
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