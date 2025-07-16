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بعد انفصاله عن كيم كارداشيان... بيت ديفيدسون يعلن استعداده لدخول عالم الأبوة مع حبيبته الجديدة

منوعات
2025-07-16 | 15:45
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بعد انفصاله عن كيم كارداشيان... بيت ديفيدسون يعلن استعداده لدخول عالم الأبوة مع حبيبته الجديدة
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بعد انفصاله عن كيم كارداشيان... بيت ديفيدسون يعلن استعداده لدخول عالم الأبوة مع حبيبته الجديدة

أعلنت عارضة الأزياء إلسي هيويت عن حملها عبر حسابها على إنستغرام يوم الأربعاء، حيث شاركت مجموعة صور ظهرت فيها وهي تحتضن بطنها المنتفخ، بينما وقف الكوميدي الأميركي بيت ديفيدسون إلى جانبها دون قميص واضعًا يده على بطنها بلحظة حميمة مليئة بالحب.

كما ظهر الثنائي في لقطات أخرى وهما يتعانقان، إلى جانب صورة سيلفي مرحة وهما يضعان أقنعة على وجهيهما.

وتم تأكيد علاقة بيت، البالغ من العمر 31 عامًا، مع هيويت في آذار الفائت، بعد أن تم رصدهما سويًا في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.

وبحلول أيار، اتخذ الثنائي خطوة جديدة في علاقتهما وانتقلا للعيش سويًا.

ونقلت مجلة "بيبول" عن مصدر مقرّب قوله: "بيت وإلسي يعيشان سويًا في نيويورك منذ بضعة أشهر، وهما يتنقلان بين منزله في شمال الولاية وشقة استأجراها مؤخرًا في بروكلين".

وأضاف المصدر: "هما سعيدان للغاية معًا، وتبدو علاقتهما قوية ومتينة".

يُذكر أن الثنائي ظهر لأول مرة على السجادة الحمراء في شهر أيار خلال مشاركتهما في حفل "Blossom Ball" السنوي الثالث عشر في مدينة نيويورك.

وكان بيت ديفيدسون قد دخل في علاقة سابقة مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان استمرت تسعة أشهر، من تشرين الأول 2021 حتى آب 2022، قبل أن ينفصلا بشكل ودي بسبب انشغالاتهما وبعد المسافات بينهما.

 

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