من منكم يتذكر مغامرات "حلّها واحتلّها"؟ حصن بويار الفرنسي يعود إلى الواجهة! (فيديو)

بدأت أعمال ترميم حصن بويار الشهير في فرنسا، الذي لطالما شكّل مسرحاً لأشهر برامج المغامرات التلفزيونية منذ ظهوره الأول على الشاشة عام 1990. الحصن، الواقع بين جزيرتي أوليرون وإيكس، يواجه خطر الانهيار بسبب تآكل جدرانه وأساساته تحت تأثير الأمواج العاتية طوال أكثر من قرن.

مشروع الترميم الضخم، الذي يمتد حتى عام 2028، خصصت له ميزانية تُقدّر بحوالي 44 مليون يورو. وتشمل الخطة استخراج نحو 44 ألف متر مكعب من الردم من أعماق تتراوح بين 5 و7 أمتار حول الحصن، ثم تثبيت صخور ضخمة لدعم هيكله، إلى جانب تشييد نتوء ورصيف خرسانيين على شكل قاعدة الحصن الغرانيتية، يتم وضعهما أمامه وخلفه لضمان ثباته لعقود مقبلة.

شُيّد حصن بويار بين عامَي 1803 و1857 لأغراض عسكرية، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى سجن. في عام 1988، اشتراه المنتج التلفزيوني جاك أنطوان، ثم باعه في العام التالي مقابل فرنك رمزي واحد لمقاطعة "شارنت"، التي تتولى صيانته حتى اليوم.

برنامج "حلّها واحتلّها" هو النسخة اللبنانية من البرنامج الفرنسي الشهير Fort Boyard، وقد عُرض عبر شاشة LBCI في أوائل ومنتصف التسعينيات. كان يُقدّمه الثنائي طوني بارود وكارين دير كالوستيان، ولاقى شعبية واسعة في لبنان والمنطقة العربية بفضل طابعه الترفيهي والتشويقي المختلف عن برامج المسابقات التقليدية.