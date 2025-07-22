أنقذ حبيبته أثناء الولادة على طريقة الأفلام الرومانسية... قصة صادمة وهذه تفاصيلها!

أنجبت كيري لويز غيلكريست ابنتها ليلى في 3 آب من العام الماضي، في ظروف مرعبة وخطيرة.



وفي التفاصيل، تم تحريض الولادة الطبيعية للمرأة البالغة من العمر 33 عامًا بعد أن لاحظ حبيبها، هيو مارشال، انخفاض درجة حرارتها وشفتيها الزرقاء أثناء تقبيلها.



وأبلغ مارشال حينها الأطباء على الفور بعلامات تعفن الدم، وأُعطيت السيدة غيلكريست حقنة وريدية من المضادات الحيوية.



وفي هذا السياق، جلست السيدة غيلكريست على ركائز خشبية لمدة ثلاث ساعات تنتظر الأطباء لإزالة المشيمة، واحتاجت مرتين لنقل الدم لإنقاذ حياتها.

وخلال العملية، فقدت السيدة غيلكريست خمسة باينتات من الدم، كما شرحت أن السيد مارشال لم يقبّلها "قبلة حقيقية"، بل "فحص درجة حرارتها" مُتعمّدًا.

وعلى الرغم من اتصالها بمستشفى ورشيسترشاير الملكي لإبداء مخاوفها بسبب أعراض حملها، لم يعر الطاقم الطبي أي اهتمام لحديثها وأُدخلت إلى المستشفى لاحقا بعد أن عانت من صعوبة في الحركة.

ويُسبب تسمم الدم، وهو حالة تهدد الحياة ناتجة عن استجابة الجسم الشديدة للعدوى، ما يصل إلى 48 ألف حالة وفاة في المملكة المتحدة سنويًا، وفقًا لمؤسسة تسمم الدم في المملكة المتحدة.