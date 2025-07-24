لضمان الحصول على وظيفة جديدة... إليكم التوقيت المثالي لإجراء مقابلات العمل!

كشف الخبراء عن طريقة بسيطة تضمن الحصول على وظيفة جديدة والنجاح في مقابلات العمل.



واكتشف الخبراء الذين أجروا أبحاثًا على الامتحانات الشفوية في الجامعة أن الطلاب حققوا أعلى نسبة نجاح عندما أجروا الامتحان في وقت الغداء خلافاً لأولئك الذين أجروه في بداية اليوم ونهايته.



ونظرًا لأوجه التشابه بين الامتحانات الشفوية ومقابلات العمل، يعتقد الخبراء أن نتائجهم يمكن تطبيقها على عمليات التوظيف.



واستلهم الخبراء، من جامعة ميسينا في إيطاليا، من دراسة أظهرت أن القضاة يُرجّح أن يحكموا لصالح المتهم بعد استراحات تناول الطعام أو في بداية الجلسة.