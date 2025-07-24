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"يعود لعصور ما قبل التاريخ"... ما اكتشفته هذه المرأة على شاطئ فلوريدا كان مذهلا! (فيديو)

منوعات
2025-07-24 | 13:30
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&quot;يعود لعصور ما قبل التاريخ&quot;... ما اكتشفته هذه المرأة على شاطئ فلوريدا كان مذهلا! (فيديو)
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"يعود لعصور ما قبل التاريخ"... ما اكتشفته هذه المرأة على شاطئ فلوريدا كان مذهلا! (فيديو)

اكتشفت الشابة نيكول ميركوري أثناء نزهتها على شاطئ فلوريدا سنًا ضخمًا من عصور ما قبل التاريخ، يُرجح أنه يعود لسمكة قرش عملاقة عاشت في محيطات الأرض منذ ملايين السنوات.

وفي التفاصيل، أثار هذا الاكتشاف موجة من الحماس بين باحثي الحفريات وعشاق أسماك القرش، إذ يُرجح أن السن يعود لأحد أكثر المخلوقات البحرية رعبًا في تاريخ الأرض، الميغالودون.

وكانت نيكول تسير بمفردها على طول الساحل الغربي لفلوريدا عندما رصدت أمرًا ضخمًا مثلث الشكل مدفونًا في الرمال في وقت سابق من هذا الصيف.

وأكدت دراسة حديثة نشرها متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي أن أسنان الميغالودون يمكن أن يصل طولها إلى سبع بوصات، وكانت على شكل سكاكين.

وقال الخبراء إن أسنان الميغالودون بهذا الحجم نادرة للغاية. 

وأعاد اكتشاف ميركوري إحياء الاهتمام العام بالحياة البحرية في عصور ما قبل التاريخ وأثار جدلًا حول عدد الأمور غير المكتشفة التي قد لا تزال مدفونة في رمال فلوريدا.
 
 

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