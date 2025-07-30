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لهذا السبب.... أستراليا تعتزم حظر استخدام يوتيوب لمن هم دون سن 16 عاما
منوعات
2025-07-30 | 04:58
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لهذا السبب.... أستراليا تعتزم حظر استخدام يوتيوب لمن هم دون سن 16 عاما
أعلنت السلطات الأسترالية الأربعاء أنّها ستقرّ قانونا يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة يوتيوب وذلك لحمايتهم من "الخوارزميات المفترسة".
وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز في بيان "هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس هناك مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال".
وفي تشرين الثاني 2024 أقرّ البرلمان الأسترالي مشروع قانون رائدا لتنظيم الإنترنت حظر بموجبه على من هم دون 16 عاما استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، وإكس، وفيسبوك، وإنستغرام.
وحظي نصّ القانون يومها بدعم نواب من كلا الحزبين (الحكومة والمعارضة)، لكنّه لم يشمل يوتيوب.
وفي حينه أعلنت الحكومة أنّ يوتيوب، المستخدم على نطاق واسع في الدروس المدرسية، لن يتأثر بقرار الحظر.
وتعليقا على قرار السلططات الأسترالية الأربعاء، قال متحدث باسم يوتيوب إنّ المنصّة "ليست شبكة تواصل اجتماعي".
وأضاف "موقفنا واضح: يوتيوب منصة لمشاركة الفيديو تضم مكتبة من المحتوى المجاني العالي الجودة، وتزداد مشاهدته على شاشات التلفزيون".
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