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في لندن... عروس تتعرض لموجة كبيرة من الإنتقادات والسبب: تكلفة حفل زفافها الخيالية!
منوعات
2025-07-31 | 09:40
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في لندن... عروس تتعرض لموجة كبيرة من الإنتقادات والسبب: تكلفة حفل زفافها الخيالية!
تعرضت عروس لموجة كبيرة من الإنتقادات بعد إنفاقها مبلغًا خيالياً على حفل زفافها الذي استمر ليوم واحد في لندن.
وكشفت كريستينا ثيوفانوس، البالغة من العمر 29 عامًا، أنها أنفقت أكثر من 70 ألف جنيه إسترليني على يوم زفافها.
وانتقد العديد من الأشخاص كريستينا، قائلين أنها تستطيع شراء منزل بهذا المبلغ.
وبدأ شريكها، جيمس دود، في ادخار المال عام 2021 للسفر، لكن كريستينا قالت إن هذا الادخار تحول تدريجيًا إلى تمويل لحفل الزفاف، مضيفةً أنها أمضت وشريكها وقتهما في توفير تكاليف حفل الزفاف بعد تقدمه لخطبتها عام 2023.
وأنفق الثنائي 33 ألف جنيه إسترليني على قاعة حفل زفافهما في وستمنستر، لندن، والتي شملت 18577 جنيهًا إسترلينيًا للطعام و2000 جنيه إسترليني لتسريحة الشعر والمكياج.
ونشرت العروس مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك كشفت فيه المزيد من التفاصيل حول نفقات حفل الزفاف، وأصرّت أنها لا تشعر بالندم على إقامة حفل زفاف ضخم.
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