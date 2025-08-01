"هذا محرج حقاً"... كيم كارداشيان في مرمى الانتقادات مجدداً على خلفية منتجها الجديد!

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لحملة كبيرة من الإنتقادات بسبب المنتج الجديد الذي أطلقته اخيراً.

وأطلقت كارداشيان مشد الوجه "سيملس سكلبت فيس راب" من البولي أميد والإيلاستين، والذي يُزعم أنه "مُدعّم بخيوط الكولاجين" لدعم الفك، بالإضافة إلى إغلاق فيلكرو في أعلى ومؤخرة العنق لسهولة ارتدائه يوميًا.

وقالت كارداشيان: "حسنًا يا رفاق، كما تعلمون، نحن نصنع مشدات الجسم منذ فترة طويلة. والآن سنقدم مشدًا رائعًا للوجه، وهو أمر ضروري للغاية. هذه المادة مُدعّمة بخيوط الكولاجين، وهي تدعم الفك بشكل رائع".

وانتقد رواد مواقع التواصل هذا المنتج بشكل كبير، إذ قال أحد الأشخاص: "يذكرني هذا المنتج بنوع من أدوات تعذيب الوجه من العصور الوسطى".

وعلّق آخر بالقول: "هذا مُحرج لسكيمز. مُحرج حقًا. هذا لا يُمكّن المرأة، بل يُحاول استغلال شعورها بعدم الأمان".

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