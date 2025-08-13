أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
35
o
متن
35
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
35
o
متن
35
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"هي الأكثر تعاسة"... هذا ما كشفته دراسة حول العلاقات الزوجية بعد المواعدة الافتراضية
منوعات
2025-08-13 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"هي الأكثر تعاسة"... هذا ما كشفته دراسة حول العلاقات الزوجية بعد المواعدة الافتراضية
اكتشف الخبراء أن علاقات الأزواج الذين تعارفوا من خلال تطبيقات المواعدة قد تكون الأقل سعادة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، درس الباحثون آلاف العلاقات من كافة أنحاء العالم حيث التقى بشكل عام 21% من المتطوعين بشركائهم عبر الإنترنت.
وقال الباحث المشارك آدم بود، من الجامعة الوطنية الأسترالية: "أفاد المشاركون الذين التقوا بشركائهم عبر الإنترنت بانخفاض مستوى رضاهم عن العلاقة وعمق مشاعر الحب، بما في ذلك الشغف والالتزام، مقارنةً بمن التقوا في الحياة الواقعية".
وقد تساعد هذه النتائج في تفسير بعض حالات الانفصال الشهيرة، بما في ذلك انفصال المغنية البريطانية ليلي ألين والممثل الأميركي ديفيد هاربور، حيث التقيا عبر تطبيق مواعدة المشاهير "رايا".
ووفقًا للباحثين، هناك عوامل عدة قد تفسر نتائج الدراسة، فالأزواج الذين التقوا في الواقع يميلون إلى تقاسم سمات أكثر تشابهًا مقارنة بأولئك الذين التقوا عبر الإنترنت.
ونظرًا لاستمرار نمو المواعدة عبر الإنترنت عالميًا، أكّدت نتائج الدراسة على ضرورة تعزيز الدعم لتحسين جودة العلاقات بين الأزواج، وخاصةً أولئك الذين التقوا بشركائهم عبر الإنترنت.
آخر الأخبار
منوعات
الأكثر
تعاسة"...
كشفته
دراسة
العلاقات
الزوجية
المواعدة
الافتراضية
التالي
في بريطانيا... رجل خمسيني ضحية جريمة مرعبة وهذه التفاصيل!
سعودي يتصدّى للصوص في قلب لندن... وينقذ أمتعة السياح في مطار هيثرو (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-05
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول تفاصيل اللقاء بين المفتي دريان والشرع...
أخبار لبنان
2025-07-05
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول تفاصيل اللقاء بين المفتي دريان والشرع...
0
منوعات
2025-05-27
تغيير بسيط في العينين قد يكشف عن مدى دقة الذكريات... هذا ما كشفته دراسة جديدة
منوعات
2025-05-27
تغيير بسيط في العينين قد يكشف عن مدى دقة الذكريات... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
منوعات
2025-07-23
دراسة تكشف: المعلومات المضللة "تعرّض الأرواح للخطر"
منوعات
2025-07-23
دراسة تكشف: المعلومات المضللة "تعرّض الأرواح للخطر"
0
منوعات
2025-07-02
دراسة تكشف معلومات صادمة: "الصيف هو موسم الطلاق"
منوعات
2025-07-02
دراسة تكشف معلومات صادمة: "الصيف هو موسم الطلاق"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:15
خلال عاصفة استوائية... صاعقة تتسبب بحريق ضخم في ولاية كارولينا الجنوبية وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة
منوعات
13:15
خلال عاصفة استوائية... صاعقة تتسبب بحريق ضخم في ولاية كارولينا الجنوبية وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة
0
منوعات
10:30
أثناء التقاطه صورة سيلفي... حادثة خطيرة بانتظار سائح في أثينا!
منوعات
10:30
أثناء التقاطه صورة سيلفي... حادثة خطيرة بانتظار سائح في أثينا!
0
منوعات
10:15
في بريطانيا... رجل خمسيني ضحية جريمة مرعبة وهذه التفاصيل!
منوعات
10:15
في بريطانيا... رجل خمسيني ضحية جريمة مرعبة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
15:30
سعودي يتصدّى للصوص في قلب لندن... وينقذ أمتعة السياح في مطار هيثرو (فيديو)
منوعات
15:30
سعودي يتصدّى للصوص في قلب لندن... وينقذ أمتعة السياح في مطار هيثرو (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
0
أخبار لبنان
2025-08-09
علي عمار للجيش: مصابكم مصابنا وسنبقى معا في خندق واحد دفاعا عن حرية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
2025-08-09
علي عمار للجيش: مصابكم مصابنا وسنبقى معا في خندق واحد دفاعا عن حرية لبنان وسيادته
0
خبر عاجل
06:28
الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل
خبر عاجل
06:28
الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل
0
خبر عاجل
2025-08-12
منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
خبر عاجل
2025-08-12
منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
0
أخبار دولية
13:15
دمشق تنفي للـLBCI العودة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري
أخبار دولية
13:15
دمشق تنفي للـLBCI العودة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري
0
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
0
أخبار لبنان
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
أخبار لبنان
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
أخبار لبنان
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
0
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة
0
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
2
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
3
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
4
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
5
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
7
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
8
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More