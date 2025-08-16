"أكثر الأعوام حرًّا على الإطلاق"... هذا ما كشفه العلماء في بريطانيا

أشارت بيانات مكتب الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن هذا العام سيكون الأكثر إشراقاً وحرارةً على الإطلاق، حيث سُجِّلت ما يقرب من 1200 ساعة من سطوع الشمس بحلول شهر تموز من هذا العام.



وفي التفاصيل، وضع هذا التسجيل المملكة المتحدة على الطريق الصحيح لتحطيم الرقم القياسي السابق لأشعة الشمس البالغ 1587 ساعة، والذي سُجِّل عام 2003.



وتشهد المملكة المتحدة حاليًّا على موجة الحر الرابعة هذا الصيف، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع.



وصرح مسؤولون بأن البلاد تعاني من نقص "ملحوظ على الصعيد الوطني" في المياه، حيث تعاني مناطق عدة من الجفاف.



وحذَّر الخبراء من استمرار انحسار تدفقات العديد من الأنهار ومستويات المياه في الخزانات، كما أن شهر آب قد بدأ يشهد عودةً لأجواء أكثر جفافًا.