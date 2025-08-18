أخبار
LBCI
LBCI

في مشهد مرعب ... رجل يشعل النار بمنزل عائلة في تكساس (فيديو)

منوعات
2025-08-18 | 04:40
في مشهد مرعب ... رجل يشعل النار بمنزل عائلة في تكساس (فيديو)
في مشهد مرعب ... رجل يشعل النار بمنزل عائلة في تكساس (فيديو)

قام رجل بإشعال النار في منزل عائلة من ولاية تكساس مكونة من 8 أفراد في مشهد مرعب.

وظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يقترب من شرفة المنزل الأمامية قبل أن يشعل الحريق عند حوالي الساعة 1 صباحاً يوم الثلاثاء الماضي.

وشوهد الرجل وهو يسكب المادة شديدة الاشتعال على الباب الأمامي والنوافذ والمرآب قبل أن يُشعل النار فيها ويركض بعيدًا.

وكشفت ريفيرا، ابنة العائلة، التي كانت في المنزل في إجازة صيفية من الجامعة، لقناة فوكس 4 أنها رأت وميضًا من الضوء فبدأت بالسير إلى الطابق السفلي للتحقق من المشهد الغريب ثم رأت الحريق.

واتصلت ريفيرا بالطوارئ بينما كان والدها ويلسون يحاول إخماد الحريق باستخدام جرار ماء كبيرة حتى وصول السلطات.

وفي هذه الأثناء، راجعت وحشيدة، زوجة ويلسون، كاميرات المراقبة وأدركت أن ما حدث لم يكن حادثًا عرضيًا.

وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وتمكنوا من إخماد الحريق المتبقي واقتصرت الأضرار على الماديات فقط، فيما لا يزال الجاني مجهولاً.
 

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
