"بدا وكأنه خضع لعملية تجميل فاشلة"... تمثال للسيدة العذراء يثير غضب المصلّين في إسبانيا بعد ترميمه!

أثار تمثال للسيدة العذراء غضباً شديداً بين المصلين في إسبانيا بعد ترميمه، والذين زعموا أنه يبدو وكأنه خضع لعملية تجميل فاشلة.

وأُرسل تمثال "لا ماكارينا" للسيدة العذراء من ضريحه في حزيران الماضي لإجراء بعض اللمسات التجميلية الدورية.

وقال المصلّون لدى عودة التمثال الخشبي الشهير إنهم لم يستطيعوا التعرف على وجه السيدة العذراء بسبب التغيرات الواضحة في لون بشرتها وأنفها ورموشها التي أصبحت أطول.

وقال أحد الأشخاص لصحيفة إل باييس الإسبانية: "لقد تغير وجهها تمامًا، يؤلمني قول ذلك بشدة، لكنها تبدو كنسخة رديئة من الأصل".

وأضاف آخر لصحيفة نيويورك تايمز: "بدا الأمر كما لو أنها وضعت مساحيق تجميل. ولا يمكن وضع مساحيق تجميل على تمثال ماكارينا!".

وأثار هذا التغيير احتجاجات حاشدة في إشبيلية، كما أثار حالة من عدم الاستقرار داخل جماعة ماكارينا، الجماعة المكلفة بحماية صورتها.

وسارعت الكنيسة إلى تقديم اعتذار وأغلقت أبوابها لنصف يوم ريثما تُجرى التعديلات الأخيرة التي لم تساهم بدورها في التخفيف من حدة الإضطرابات.

