LBCI
LBCI

خطأ مأساوي أدى إلى وفاته... رجل يلقى مصرعه بطريقة غير متوقعة أثناء عودته إلى منزله: إليكم ما حصل!

منوعات
2025-08-18 | 09:20
خطأ مأساوي أدى إلى وفاته... رجل يلقى مصرعه بطريقة غير متوقعة أثناء عودته إلى منزله: إليكم ما حصل!
خطأ مأساوي أدى إلى وفاته... رجل يلقى مصرعه بطريقة غير متوقعة أثناء عودته إلى منزله: إليكم ما حصل!

توفي رجل بشكل مفاجئ في حادث تصادم مروّع أثناء عودته إلى منزله في المنطقة الغربية بولاية فيكتوريا في أستراليا.

وكان جاك بيتون، البالغ من العمر 26 عامًا، في طريقه إلى منزله في 10 آب عندما عبر سائح ألماني، يبلغ من العمر 19 عامًا  إلى الجانب الخطأ من الطريق واصطدم بسيارة بيتون.

وتوفي بيتون، الذي كان يجلس في مقعد الراكب الأمامي في السيارة، في مكان الحادث، على بُعد 20 كيلومترًا فقط من منزله في كوبدن، تاركاً خلفه شريكته توني وابنهما هدسون.

ووجهت السلطات الأسترالية لاحقًا تهمة القيادة المتهورة التي تسببت في الوفاة إلى السائح الألماني الذي سيبقى رهن الإحتجاز حتى مثوله أمام المحكمة في كانون الثاني المقبل.

وأطلق أقارب بيتون حملة تبرعات لدعم ابنه هدسون ولتمكين توني من العودة إلى العمل قريبًا بعد فترة من التوقف.

المصدر

