في مشهد صادم... اشتعال النيران في محرك طائرة بعد لحظات على إقلاعها (فيديو)

اشتعلت النيران في محرك طائرة من طراز بوينغ، ما أدى إلى هبوط اضطراري مفاجئ بعد لحظات من إقلاعها من كورفو.



وفي التفاصيل، أظهرت لقطات مروعة للحادث الذي وقع على متن رحلة DE3665 المتجهة إلى دوسلدورف، والتي كانت تقل 273 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم، اشتعال محرك الطائرة أثناء إقلاعها يوم السبت.



وبعد لحظات من الإقلاع، شوهدت ومضات برتقالية اللون تتوهج من المحرك الأيمن للطائرة واستمر الوميض لثوانٍ عدة قبل أن يتوقف فجأة.



وبعد لحظات قليلة، انحرفت الطائرة إلى اليمين وعادت إلى مسارها لتصبح موازية لمدرج الإقلاع وهبطت في مطار كورفو الذي كان في حالة تأهب قصوى آنذاك.



ومع ذلك، قرر الطيار أن الهبوط لم يعد ضروريًا كونه "يستطيع مواصلة الرحلة بمحرك واحد"، ثم حلقت الطائرة وهبطت في مطار برينديزي بإيطاليا، قبالة كورفو.



وأمضى الركاب ليلتهم في فندق، وكان من المتوقع أن يغادروا إلى وجهتهم في وقت لاحق من اليوم.



وتلقى ثلاثة أشخاص رعاية طبية بعد الهبوط الاضطراري، ولكن لم يُعالَج سوى شخص واحد من إصابات طفيفة.