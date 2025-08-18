أخبار
اكتشاف يصدم السكان في مدينة أسترالية... هذا ما عثر عليه العمال في مصفاة مياه الأمطار!

2025-08-18 | 12:30
اكتشاف يصدم السكان في مدينة أسترالية... هذا ما عثر عليه العمال في مصفاة مياه الأمطار!

عثر عمّال على جثة طفل رضيع أثناء تنظيفهم لمصفاة مياه الأمطار في ضاحية بيرث الأسترالية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، استجابت الشرطة لبلاغ عن العثور على جثة في مصفاة مياه الأمطار في ألكسندر هايتس عند حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الاثنين.

وتم نشر العديد من عناصر الشرطة في موقع المصفاة حيث تحدث المحققون مع السكان المحليين لمعرفة ملابسات الحادث.

وما زال التحقيق جاريًا حيث ناشد الضباط أي شخص لديه أي معلومات تتعلق بالجثة الاتصال بالشرطة على الفور.
 
 

