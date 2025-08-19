ما حصل مع هذا الرجل غريب: لاحظ تسرب القيح من صدره لكن ما عثر عليه الأطباء كان صادماً!

لاحظ رجل يبلغ من العمر 44 عامًا تسرب القيح من حلمة ثديه اليمنى، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للمستشفى بشكل فوري.

واكتشف الأطباء وجود سكين عالق في صدر الرجل الذي لم يُكشف عن هويته، نتيجة اعتداء تعرض له قبل 8 سنوات.

وأشار الرجل وفق التقارير إلى أنه "بصحة جيدة" ولا يشعر بأي "ألم في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو سعال، أو حمى".

وكشف الرجل أنه تورط في مشاجرة قبل 8 سنوات أصيب خلالها بجروح متعددة في وجهه وظهره وصدره وبطنه، لافتاً إلى أنه تلقى إسعافات أولية سطحية لإغلاق الجروح، ونظرًا لمحدودية الموارد في منطقته، لم تتم إحالته لإجراء أشعة سينية أو أي فحوصات أخرى.

ووصف الأطباء حالته الطارئة بأنها "إفراز صديد كريه الرائحة مع تصلب محيطي" أسفل حلمة ثديه اليمنى مباشرة.

وأظهرت الأشعة السينية "جسمًا معدنيًا عالقًا" ، أي السكين داخل صدره، وذكر تقرير الحالة أنه دخل من خلال عظم الكتف وكان محاطًا "بالصديد والأنسجة الميتة".

وأجرى الأطباء عملية جراحية على الفور وتمكنوا من إزالة السكين. وتمكن الرجل بدوره من مغادرة المستشفى بعد 10 أيام بعد التأكد من أن حالته الصحية جيدة.

