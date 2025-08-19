أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما حصل مع هذا الرجل غريب: لاحظ تسرب القيح من صدره لكن ما عثر عليه الأطباء كان صادماً!

منوعات
2025-08-19 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما حصل مع هذا الرجل غريب: لاحظ تسرب القيح من صدره لكن ما عثر عليه الأطباء كان صادماً!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ما حصل مع هذا الرجل غريب: لاحظ تسرب القيح من صدره لكن ما عثر عليه الأطباء كان صادماً!

لاحظ رجل يبلغ من العمر 44 عامًا تسرب القيح من حلمة ثديه اليمنى، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للمستشفى بشكل فوري.

واكتشف الأطباء وجود سكين عالق في صدر الرجل الذي لم يُكشف عن هويته، نتيجة اعتداء تعرض له قبل 8 سنوات.

وأشار الرجل وفق التقارير إلى أنه "بصحة جيدة" ولا يشعر بأي "ألم في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو سعال، أو حمى".

وكشف الرجل أنه تورط في مشاجرة قبل 8 سنوات أصيب خلالها بجروح متعددة في وجهه وظهره وصدره وبطنه، لافتاً إلى أنه تلقى إسعافات أولية سطحية لإغلاق الجروح، ونظرًا لمحدودية الموارد في منطقته، لم تتم إحالته لإجراء أشعة سينية أو أي فحوصات أخرى.

ووصف الأطباء حالته الطارئة بأنها "إفراز صديد كريه الرائحة مع تصلب محيطي" أسفل حلمة ثديه اليمنى مباشرة.

وأظهرت الأشعة السينية "جسمًا معدنيًا عالقًا" ، أي السكين داخل صدره، وذكر تقرير الحالة أنه دخل من خلال عظم الكتف وكان محاطًا "بالصديد والأنسجة الميتة".

وأجرى الأطباء عملية جراحية على الفور وتمكنوا من إزالة السكين. وتمكن الرجل بدوره من مغادرة المستشفى بعد 10 أيام بعد التأكد من أن حالته الصحية جيدة.

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

الرجل

غريب:

القيح

الأطباء

صادماً!

LBCI التالي
"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!
بعد وقوع جريمة قتل مروعة... ولادة قصة حب بطريقة غير متوقعة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-18

ما حصل مع هذا الرجل صادم: عانى من صداع نصفي لمدة 6 أيام ولكن ما اكتشفه قلب حياته!

LBCI
منوعات
2025-06-11

قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!

LBCI
منوعات
2025-08-09

ما حصل مع هذه المرأة صادم: ذهبت لممارسة تمارين البيلاتس ثم حلّت الكارثة!

LBCI
منوعات
2025-07-03

فيروس نادر جدا أوصله إلى الموت... ما حصل مع هذا الرجل مأساوي والسبب: خفاش!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:25

"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!

LBCI
منوعات
2025-08-18

بعد وقوع جريمة قتل مروعة... ولادة قصة حب بطريقة غير متوقعة!

LBCI
منوعات
2025-08-18

اعتقدت أن سبب الصداع كان شرب الكحول... ما اكتشفته هذه السائحة صدمها لاحقا!

LBCI
منوعات
2025-08-18

اكتشاف يصدم السكان في مدينة أسترالية... هذا ما عثر عليه العمال في مصفاة مياه الأمطار!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-04-02

في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17

هكذا يتنقل مليونيرية العالم

LBCI
فنّ
2025-08-18

فانيسا هادجنز تستعرض حملها بطفلها الثاني بإطلالة عصرية (صورة)

LBCI
أخبار دولية
12:47

في إسبانيا... أكثر من 1100 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الأخيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:14

وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد

LBCI
أخبار دولية
13:18

"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:48

وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا

LBCI
أخبار لبنان
05:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
اقتصاد
02:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
00:12

مجلس الأمن الدوليّ يناقش تمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان: عزم لانسحاب القوة فتصبح الحكومة الضامن الوحيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More