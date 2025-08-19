أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!

منوعات
2025-08-19 | 15:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أفظع قصة على الإطلاق&quot;... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!

أُدين رجل مهووس بأكل لحوم البشر بارتكاب جرائم سطو وإتلاف ممتلكات في هامستيد مارشال، بيركشاير، بعد أن أُلقي القبض عليه وهو يتجول في حانة سابقة حاملًا حقيبة ظهر مليئة بالأسلحة.

وكان الرجل الذي يُدعى جاكوب باور، البالغ من العمر 22 عامًا قد أعد "قائمة قتل" ملتوية لتعذيب ضحاياه وقتلهم وأكلهم وخطط لاقتحام حانة وايت هارت التي أغلقت في تشرين الأول 2022 وتم بيعها لتحويلها إلى أربعة منازل.

وواجه المحققون الذين فتشوا منزل باور مشهدًا مقلقًا، حيث عثروا على "قائمة قتل" وأسلحة ومعدات تعذيب وقبور حفرها في الغابة خلف منزله.

وكشفت مجموعة من الملاحظات المرعبة عن هوس باور بالقتلة المتسلسلين، ورغبته في تقطيع جثث ضحاياه، وإخراج أجزائها، وربما "تناول وجبة مقلية رخيصة".

واستبدل باور كلمة "أبيض" بكلمة "أحمر" وكتب: "حمام دم، ربما أتناول وجبة مقلية رخيصة وأدهن الجدران بالدم"، ثم دوّن خططه لإنشاء "غرفة قتل" مبطنة بأغطية بلاستيكية وأكياس لوضع أجزاء الجثث فيها.

ثم اكتشفت الشرطة أنه سرق بالفعل حانة وايت هارت، حيث قام برشّ كاميرات المراقبة بالطلاء لإبطال مفعولها، وكان يتجول بحقيبة ظهر.

واقتحم باور المكان مرة أخرى بعد بضعة أيام، وسرق المزيد من مفاتيح الغرفة.

وفي 28 تشرين الثاني من العام الماضي، عاد إلى الحانة وحاول اقتحام الشقة التي تعلو منزل ساكنيها، لكنه لم يتمكن من الدخول وأتلف قفل الباب.

وأحاله طبيبه العام إلى خدمات الصحة النفسية بعد أن راودته أفكار متزايدة حول رغبته في تعذيب وقتل الناس، لكنّه ادّعى أنها مجرد أفكار تدور في رأسه، وأنه لم يُنفّذ مؤامراته الملتوية قط إلا أنه وضع خططًا مُفصّلة تُطابق أفكاره، والتي أطلق عليها اسم "قائمة القتل".

ووُجّهت إلى باور في البداية تهمة الشروع في القتل، لكنّ الادعاء العام أسقط هذه التهمة من لائحة الاتهام قبل إدانته بـ4 اتهامات بالسطو، و3 اتهامات بالإتلاف الجنائي، وتهمة واحدة لكلٍّ من الشروع في السطو وحيازة القنب.

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

الإطلاق"...

اقتحم

لتعذيب

ضحاياه

بأبشع

الطرق

مصيره!

LBCI التالي
ما حصل مع هذا الرجل غريب: لاحظ تسرب القيح من صدره لكن ما عثر عليه الأطباء كان صادماً!
بعد وقوع جريمة قتل مروعة... ولادة قصة حب بطريقة غير متوقعة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-04

الصدي: إنفجار ٤ آب جريمة بحق الإنسانية وعرقلة التحقيقات لسنوات جريمة أفظع

LBCI
منوعات
2025-07-06

"شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل"... "زوس" هرب من "أرض الأسود" في أنطاليا وهذا مصيره

LBCI
أخبار دولية
2025-06-23

الرئيس السوري يتعهد بأنّ ينال "كل من شارك وخطط" للهجوم على الكنيسة جزاءهم العادل

LBCI
أخبار دولية
2025-07-01

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بالرد على هجوم الحوثيين: "مصير اليمن هو مصير إيران"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:00

ما حصل مع هذا الرجل غريب: لاحظ تسرب القيح من صدره لكن ما عثر عليه الأطباء كان صادماً!

LBCI
منوعات
2025-08-18

بعد وقوع جريمة قتل مروعة... ولادة قصة حب بطريقة غير متوقعة!

LBCI
منوعات
2025-08-18

اعتقدت أن سبب الصداع كان شرب الكحول... ما اكتشفته هذه السائحة صدمها لاحقا!

LBCI
منوعات
2025-08-18

اكتشاف يصدم السكان في مدينة أسترالية... هذا ما عثر عليه العمال في مصفاة مياه الأمطار!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-04-02

في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17

هكذا يتنقل مليونيرية العالم

LBCI
فنّ
2025-08-18

فانيسا هادجنز تستعرض حملها بطفلها الثاني بإطلالة عصرية (صورة)

LBCI
أخبار دولية
12:47

في إسبانيا... أكثر من 1100 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الأخيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:14

وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد

LBCI
أخبار دولية
13:18

"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:48

وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا

LBCI
أخبار لبنان
05:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
اقتصاد
02:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
00:12

مجلس الأمن الدوليّ يناقش تمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان: عزم لانسحاب القوة فتصبح الحكومة الضامن الوحيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More