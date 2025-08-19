"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!

أُدين رجل مهووس بأكل لحوم البشر بارتكاب جرائم سطو وإتلاف ممتلكات في هامستيد مارشال، بيركشاير، بعد أن أُلقي القبض عليه وهو يتجول في حانة سابقة حاملًا حقيبة ظهر مليئة بالأسلحة.

وكان الرجل الذي يُدعى جاكوب باور، البالغ من العمر 22 عامًا قد أعد "قائمة قتل" ملتوية لتعذيب ضحاياه وقتلهم وأكلهم وخطط لاقتحام حانة وايت هارت التي أغلقت في تشرين الأول 2022 وتم بيعها لتحويلها إلى أربعة منازل.

وواجه المحققون الذين فتشوا منزل باور مشهدًا مقلقًا، حيث عثروا على "قائمة قتل" وأسلحة ومعدات تعذيب وقبور حفرها في الغابة خلف منزله.

وكشفت مجموعة من الملاحظات المرعبة عن هوس باور بالقتلة المتسلسلين، ورغبته في تقطيع جثث ضحاياه، وإخراج أجزائها، وربما "تناول وجبة مقلية رخيصة".

واستبدل باور كلمة "أبيض" بكلمة "أحمر" وكتب: "حمام دم، ربما أتناول وجبة مقلية رخيصة وأدهن الجدران بالدم"، ثم دوّن خططه لإنشاء "غرفة قتل" مبطنة بأغطية بلاستيكية وأكياس لوضع أجزاء الجثث فيها.

ثم اكتشفت الشرطة أنه سرق بالفعل حانة وايت هارت، حيث قام برشّ كاميرات المراقبة بالطلاء لإبطال مفعولها، وكان يتجول بحقيبة ظهر.

واقتحم باور المكان مرة أخرى بعد بضعة أيام، وسرق المزيد من مفاتيح الغرفة.

وفي 28 تشرين الثاني من العام الماضي، عاد إلى الحانة وحاول اقتحام الشقة التي تعلو منزل ساكنيها، لكنه لم يتمكن من الدخول وأتلف قفل الباب.

وأحاله طبيبه العام إلى خدمات الصحة النفسية بعد أن راودته أفكار متزايدة حول رغبته في تعذيب وقتل الناس، لكنّه ادّعى أنها مجرد أفكار تدور في رأسه، وأنه لم يُنفّذ مؤامراته الملتوية قط إلا أنه وضع خططًا مُفصّلة تُطابق أفكاره، والتي أطلق عليها اسم "قائمة القتل".

ووُجّهت إلى باور في البداية تهمة الشروع في القتل، لكنّ الادعاء العام أسقط هذه التهمة من لائحة الاتهام قبل إدانته بـ4 اتهامات بالسطو، و3 اتهامات بالإتلاف الجنائي، وتهمة واحدة لكلٍّ من الشروع في السطو وحيازة القنب.

