حيلة بسيطة تساعدكم على التخلّص من العفن داخل الغسالة... اتبعوها الآن!

كشفت خبيرة تنظيف عن حيلة بسيطة وفعّالة للتخلص من العفن داخل الغسالة.ونصحت شانتيل ميلا باستخدام الخل الأبيض والزيوت العطرية للتخلص من العفن.ووصفت شانتيل الطريقة بأنها سهلة ومضمونة لمنح الملابس رائحة منعشة، موضحةً: "اخلطي كوبًا من الخل الأبيض مع 20 قطرة من زيت شجرة الشاي أو زيت القرنفل".وأوصت شانتيل بنقع بعض قطع القماش في المحلول ثم وضعها على الختم المطاطي للغسالة لبعض الوقت.وتابعت: "أثناء نقع الجهاز، أفرغي مضخة التصريف من كل المياه الراكدة ثم نظفي الفلتر، فأنتِ لا تعلمين ما قد تجدينه فيه من مفاجآت".