قصة مذهلة.... ولادة خمسة توائم في حالة نادرة للغاية

وفي حين أن شريكها السابق لم يعد على اتصال بها، إلا أن ترويا لديها الكثير من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يساندونها. وجاء الخبر مفاجئًا حينها لترويا، قائلة: "كان الأمر غريبًا. لم يكن هناك أي تورم أو غثيان. كنت أبدو وكأنني حامل بطفل واحد".وأنجبت ترويا خمسة توائم، كايلا روز، جوزيف أنتوني، جاكسون توماس، فيفيانا ليلي وإيزابيلا جيانا بعملية قيصرية في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.وقالت ترويا في حديث لموقع " ديلي ميل " البريطاني، إن الأمر الأصعب في إنجاب خمسة أطفال في آن واحد هو إيجاد الوقت الكافي لرعايتهم جميعًا.وفي حين أن شريكها السابق لم يعد على اتصال بها، إلا أن ترويا لديها الكثير من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يساندونها.