LBCI
LBCI

قصة مذهلة.... ولادة خمسة توائم في حالة نادرة للغاية

منوعات
2025-08-21 | 10:04
قصة مذهلة.... ولادة خمسة توائم في حالة نادرة للغاية
قصة مذهلة.... ولادة خمسة توائم في حالة نادرة للغاية

صُدمت تيريزا ترويا عندما اكتشفت أنها حامل بخمسة توائم، خصوصا أنها لم تخضع لأي علاجات خصوبة، ما يزيد عادة من احتمالية ولادة أطفال متعددين.
 
وجاء الخبر مفاجئًا حينها لترويا، قائلة: "كان الأمر غريبًا. لم يكن هناك أي تورم أو غثيان. كنت أبدو وكأنني حامل بطفل واحد".

وأنجبت ترويا خمسة توائم، كايلا روز، جوزيف أنتوني، جاكسون توماس، فيفيانا ليلي وإيزابيلا جيانا بعملية قيصرية في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.

وقالت ترويا في حديث لموقع "ديلي ميل" البريطاني، إن الأمر الأصعب في إنجاب خمسة أطفال في آن واحد هو إيجاد الوقت الكافي لرعايتهم جميعًا.

وفي حين أن شريكها السابق لم يعد على اتصال بها، إلا أن ترويا لديها الكثير من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يساندونها.
 
ويُذكر أن ترويا كانت قد وُلدت كواحدة من أربعة توائم رباعية.
 

