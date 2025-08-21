رئيس تشيلي في لحظة أبوّة عفوية مع طفلته... تقيأت عليه فنشر الصورة!

شارك رئيس تشيلي غابرييل بوريك صورة مؤثرة مع ابنته الرضيعة فيوليتا، التي وُلدت في 25 حزيران 2025، ظهرت فيها وهي تتقيأ على ملابسه، في لحظة عفوية سرعان ما لاقت تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد المتابعون بعفوية الرئيس البالغ من العمر 39 عامًا، معتبرين أن مثل هذه المواقف تُظهر الجانب الإنساني من القادة، وكتب أحدهم: "من الجميل أن نرى رؤساء دول يتصرفون كآباء عاديين".

وتُعد فيوليتا أول طفل لرئيس تشيلي وهو في منصبه منذ 95 عاما، فيما تعرّف بوريك على شريكته لاعبة كرة السلة باولا كراسكو عام 2023.