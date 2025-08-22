بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)

أغلقت شرطة كوينزلاند المنطقة المحيطة بشاطئ بيريغيان الأسترالي، شمال ساحل صن شاين، عند الساعة 12:30 ظهرًا اليوم الجمعة.



وفي التفاصيل، أقامت الشرطة منطقة حظر تمتد من طريق ديفيد لو من بودارغوس باريد إلى وودلاند درايف.



وشملت هذه المنطقة شوارع مارتن، أفوسيت، بيريغيان إسب، باراكيت كريس، إيغر، تيل، كوراونغ كريس، أوسبري أفنيو، تيرن، غارنيت، إيبيس، بيليكان وكينغفيشر درايف.



وقالت شرطة كوينزلاند في بيان: "تتواجد فرق من الشرطة المتخصصة في المنطقة ونصحنا السكان بالبقاء في منازلهم".



وأظهرت لقطات مصورة أفرادًا من قوات الدفاع الأسترالية وهم يفجرون العبوة، مخلفين حفرة في الرمال وانتهى الحظر بعد الساعة الثالثة.



ومن المعروف أن هذه العبوات تنجرف أحيانًا إلى الساحل الشرقي من تسمانيا إلى جزيرة ثورنديزي.