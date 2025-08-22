أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)
منوعات
2025-08-22 | 10:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)
أغلقت شرطة كوينزلاند المنطقة المحيطة بشاطئ بيريغيان الأسترالي، شمال ساحل صن شاين، عند الساعة 12:30 ظهرًا اليوم الجمعة.
وفي التفاصيل، أقامت الشرطة منطقة حظر تمتد من طريق ديفيد لو من بودارغوس باريد إلى وودلاند درايف.
وشملت هذه المنطقة شوارع مارتن، أفوسيت، بيريغيان إسب، باراكيت كريس، إيغر، تيل، كوراونغ كريس، أوسبري أفنيو، تيرن، غارنيت، إيبيس، بيليكان وكينغفيشر درايف.
وقالت شرطة كوينزلاند في بيان: "تتواجد فرق من الشرطة المتخصصة في المنطقة ونصحنا السكان بالبقاء في منازلهم".
وأظهرت لقطات مصورة أفرادًا من قوات الدفاع الأسترالية وهم يفجرون العبوة، مخلفين حفرة في الرمال وانتهى الحظر بعد الساعة الثالثة.
ومن المعروف أن هذه العبوات تنجرف أحيانًا إلى الساحل الشرقي من تسمانيا إلى جزيرة ثورنديزي.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
السلطات
السكان
بالبقاء
منازلهم...
تفجير
ناسفة
أسترالي
(فيديو)
التالي
خطوة أثارت جدلاً كبيراً... مدينة يابانية تعتزم حصر استخدام سكانها للهواتف بساعتين يوميا!
ذعر في مطار ميلانو... رجل يهاجم بمطرقة ويشعل حريقاً داخل صالة المغادرة (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-07
الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث الأول في بيت حانون كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودا والحدث الثاني في بيت حانون أيضا وشمل استهداف روبوت محمل بذخائر أثناء تجهيزه
آخر الأخبار
2025-07-07
الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث الأول في بيت حانون كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودا والحدث الثاني في بيت حانون أيضا وشمل استهداف روبوت محمل بذخائر أثناء تجهيزه
0
آخر الأخبار
2025-07-07
الجزيرة نقلا عن مواقع إخبارية إسرائيلية: إصابة 10 جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ
آخر الأخبار
2025-07-07
الجزيرة نقلا عن مواقع إخبارية إسرائيلية: إصابة 10 جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ
0
آخر الأخبار
2025-07-03
أ.ف.ب: السلطات اليابانية تطلب من سكان جزيرة توكارا التوجه إلى أماكن آمنة بعد زلزال قوي
آخر الأخبار
2025-07-03
أ.ف.ب: السلطات اليابانية تطلب من سكان جزيرة توكارا التوجه إلى أماكن آمنة بعد زلزال قوي
0
آخر الأخبار
2025-07-08
هيئة البث الإسرائيلية: الجنود القتلى تعرضوا لتفجير 4 عبوات ناسفة الواحدة تلو الأخرى وليس في آن معا
آخر الأخبار
2025-07-08
هيئة البث الإسرائيلية: الجنود القتلى تعرضوا لتفجير 4 عبوات ناسفة الواحدة تلو الأخرى وليس في آن معا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:00
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا
منوعات
15:00
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا
0
منوعات
13:15
سكب الزيت الساخن على وجهها وهاجمها بوحشية... ما فعله هذا الرجل بزوجته كان صادمًا!
منوعات
13:15
سكب الزيت الساخن على وجهها وهاجمها بوحشية... ما فعله هذا الرجل بزوجته كان صادمًا!
0
منوعات
11:15
وفاة غامضة تثير التساؤلات... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني في جزيرة رودس اليونانية
منوعات
11:15
وفاة غامضة تثير التساؤلات... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني في جزيرة رودس اليونانية
0
منوعات
10:18
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
منوعات
10:18
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
0
أخبار دولية
10:38
نتنياهو: التقرير في شأن المجاعة في غزة كذب صريح
أخبار دولية
10:38
نتنياهو: التقرير في شأن المجاعة في غزة كذب صريح
0
حال الطقس
2025-04-01
طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار
حال الطقس
2025-04-01
طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
0
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
4
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
5
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
6
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
7
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
8
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More