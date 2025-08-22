أخبار
وفاة غامضة تثير التساؤلات... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني في جزيرة رودس اليونانية

منوعات
2025-08-22 | 11:15
وفاة غامضة تثير التساؤلات... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني في جزيرة رودس اليونانية

أجرت الشرطة اليونانية تحقيقًا لمتابعة قضية وفاة شاب بريطاني عُثر عليه في البحر قبالة جزيرة رودس الشهيرة.

ووفقًا لتقارير محلية، عُثر على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا فاقدًا للوعي في ليندوس في 16 آب.

ورغم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، أكد الأطباء وفاة الشاب في مركز أركانغيلوس الصحي.

وبدأت الشرطة تحقيقًا في الحادث الغامض، كما أشارت التقارير إلى أن دائرة الطب الشرعي أمرت بتشريح الجثة.

ولم يُكشف عن هوية الرجل، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني. 

ويأتي ذلك بعد ورود أنباء عن العثور على رجل بريطاني متوفيا على شاطئ في رودس في حزيران الماضي.

مقالات ذات صلة

LBCI
منوعات
2025-07-15

زفاف يتحول إلى كارثة... مصير كارثي بانتظار هذه العروس

LBCI
منوعات
2025-07-31

بعد ممارستها هواية الغطس... مصير مأساوي بانتظار سائحة بريطانية في اندونيسيا!

LBCI
أخبار دولية
2025-07-03

إجلاء أكثر من ألف شخص بعد اندلاع حريق كبير في جزيرة كريت اليونانية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-23

فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات على جزيرة خيوس اليونانية لليوم الثاني

LBCI
منوعات
15:00

عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا

LBCI
منوعات
13:15

سكب الزيت الساخن على وجهها وهاجمها بوحشية... ما فعله هذا الرجل بزوجته كان صادمًا!

LBCI
منوعات
10:32

بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)

LBCI
منوعات
10:18

خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!

LBCI
أمن وقضاء
02:03

من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥

LBCI
أخبار دولية
10:38

نتنياهو: التقرير في شأن المجاعة في غزة كذب صريح

LBCI
حال الطقس
2025-04-01

طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:16

باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل

LBCI
رياضة
13:41

فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك

LBCI
أمن وقضاء
13:28

بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:27

أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 22-8-2025

LBCI
آخر الأخبار
14:25

مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"

LBCI
صحف اليوم
23:39

مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس

LBCI
خبر عاجل
12:04

أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان

LBCI
أمن وقضاء
02:03

من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية

