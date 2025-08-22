أخبار
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا

منوعات
2025-08-22 | 15:00
مشاهدات عالية
LBCI
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا

اكتشف الخبراء حفرة مروعة لهياكل عظمية بشرية تعود للعصر الحجري بعد إخفائها لأكثر من 6 آلاف سنة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقيل إن عشرات المحاربين لقوا حتفهم غرقًا بعد أسرهم في شمال شرق فرنسا، حيث كانت الحروب منتشرة في كل أنحاء المنطقة.

ومع ذلك، بدلًا من قتلهم، أُقيمت احتفالات "النصر"، حيث قال الباحثون إن الغزاة تعرضوا للتعذيب والتشويه.

ويعود تاريخها إلى ما بين 4300 و4150 قبل الميلاد، وقد عُثر في الحفر على حوالي 82 هيكلًا عظميًا بشريًا.

كما وجد الباحثون أن الغزاة عانوا من "صدمات قوية" بالإضافة إلى علامات على ثقوب حادة في عظامهم.

وأشارت الأدلة الغذائية الموجودة على أسنانهم إلى أن المحاربين الذين تعرضوا للتعذيب ربما كانوا قادمين من باريس.

وطرح العلماء نظرية أخرى مفادها أن الهياكل العظمية قد تكون نتيجة "عقوبات جماعية أو تضحيات لأفراد منبوذين اجتماعيًا".

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-05

"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا

LBCI
منوعات
2025-07-23

في البيرو... اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى ثلاثة آلاف سنة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-15

حليمة قعقور: الحكومة عمرها سنة والموظفون الذين تم تعيينهم عمرهم أكثر من 6 سنوات ونريد خطة ورؤية للقطاع العام

LBCI
أخبار دولية
2025-08-11

إجلاء أكثر من ألفي شخص في تركيا بسبب حريق

LBCI
منوعات
13:15

سكب الزيت الساخن على وجهها وهاجمها بوحشية... ما فعله هذا الرجل بزوجته كان صادمًا!

LBCI
منوعات
11:15

وفاة غامضة تثير التساؤلات... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني في جزيرة رودس اليونانية

LBCI
منوعات
10:32

بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)

LBCI
منوعات
10:18

خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!

LBCI
أخبار دولية
10:41

رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
06:05

ينتحل صفة محام منذ العام 2012 وبحقّه 8 مذكّرات توقيف...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥

LBCI
منوعات
07:45

في كاليفورنيا... دب يقتحم متجرا للمثلجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:16

باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل

LBCI
رياضة
13:41

فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك

LBCI
أمن وقضاء
13:28

بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:27

أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 22-8-2025

LBCI
آخر الأخبار
14:25

مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"

LBCI
خبر عاجل
12:04

أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان

LBCI
صحف اليوم
23:39

مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس

LBCI
أمن وقضاء
05:19

تحرير مخطوف ومقتل رئيس عصابة خطف مسلّحة وإصابة أحد أفرادها أثناء عملية التحرير

