اختفاء سباح روسي خلال مشاركته في سباق مضيق البوسفور

منوعات
2025-08-25 | 13:30
مشاهدات عالية
2min
اختفاء سباح روسي خلال مشاركته في سباق مضيق البوسفور

أعلنت اللجنة الأولمبية التركية الاثنين عن فقدان أثر سبّاح روسي يبلغ 29 عاما في إسطنبول خلال مشاركته السنوية في سباق البوسفور، مشيرة إلى الجهود المكثفة التي تُبذل للعثور عليه.

كان الشاب يشارك في النسخة السابعة والثلاثين من هذا السباق الشهير الممتد لمسافة 6,5 كيلومترات، والذي يشهد منافسة شرسة نظرا للتيارات القوية التي تتدفق عبر المضيق بين آسيا وأوروبا. وقد شارك فيه أكثر من 2800 سبّاح من 81 دولة.

وقالت اللجنة الأولمبية التركية في بيان "نعمل بشكل وثيق مع خفر السواحل والشرطة لكشف ملابسات الحادث"، مؤكدة تطبيق "أعلى معايير السلامة".

وأضافت "ينتهي السباق بعد ساعتين من دخول آخر سباح إلى الماء. وفي النهاية، تم تفقّد المسار بأكمله وتبين عدم وجود أي سباحين في الماء".

وعُلّقت حركة السفن والبضائع خلال السباق.

وتابعت اللجنة الأولمبية التركية "اتخذت المؤسسات المعنية إجراءات سلامة صارمة جدا" خلال هذا السباق الذي سُخّرت لأجله "100 سفينة، بما في ذلك سفن تابعة لخفر السواحل، والمديرية العامة للسلامة البحرية، وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ، ورجال إغاثة، وفرق بحث وإنقاذ تحت الماء".

ويُذكر أن طول مضيق البوسفور يبلغ 32 كيلومترا، ويتراوح عرضه بين 500 و3000 متر، ويعبر اسطنبول رابطا بين البحر الأسود في الشمال وبحر مرمرة في الجنوب، ويتصل لاحقا ببحر إيجه عبر مضيق الدردنيل.

وكالة فرانس برس

فقدان

سباح

روسي

اسطنبول

سباق البوسفور

اللجنة الأولمبية التركية.

