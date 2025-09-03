بعد العثور على كائن غريب في حديقة منزله... غرامة مالية باهظة بانتظار هذا الرجل (صور)

غُرِّم أحد سكان ولاية فيكتوريا بغرامة قدرها 1628 دولار أميركي بعد اكتشاف سلحفاة خطيرة وغريبة في منزله.



وفي التفاصيل، عثر ضباط من وزارة الطاقة والبيئة والعمل المناخي على سلحفاة في منزل بمنطقة ديلاهي، شمال غرب ملبورن.



وصادر حراس الغابات السلحفاة، التي يبلغ وزنها 12 كيلوغرامًا وطولها 84 سنتيمترًا، ويجري التحقيق في مصدرها.



ويُعتبر الاتجار بالحيوانات البرية رابع أكبر جريمة منظمة عالميًا، وفقًا لمركز أبحاث جرائم الحياة البرية.